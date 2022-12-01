دراسة: تلوث الهواء يؤدي لولادة مليون جنين ميت سنويا

كشفت الدراسة العالمية الأولى من نوعها أن تلوث الهواء يؤدي إلى حوالي مليون حالة ولادة جنين ميت (إملاص) سنوياً.

ووجدت الدراسة التي شملت 137 دولة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تحدث 98٪ من حالات الإملاص في العالم، أن حوالي نصف هذه الحالات مرتبطة بالتعرض لجزيئات التلوث التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون (PM2.5)، والتي ينتج معظمها من حرق الوقود الأحفوري.

وفي حين أشارت دراسات سابقة إلى وجود علاقة محتملة بين تلوث الهواء وزيادة خطر ولادة جنين ميت، فإن هذه الدراسة التي قادتها جامعة بكين هي الأولى التي تقوم بإحصاء عدد الوفيات الصادم.