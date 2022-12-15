الحصاد التقني.. تقدم غير مسبوق في محاربة السرطان خلال 2022

أحرزت البشرية خلال العام 2022 تقدما غير مسبوق في التصدي لمرض السرطان بمختلف أنواعه، في ظل تكثيف المساعي البحثية حول العالم.

وساهمت الثورة التقنية التي من أبرز معالمها استحداث خوارزميات الذكاء الاصطناعي والروبوتات النانوية المرنة في ابتكار العديد من الحلول الناجعة في محاربة السرطان.

ونستعرض في التقرير التالي جانباً من التقدم العلمي الذي شهده العام 2022 في هذا المجال:

استخدام الليزر

في هذا الإطار، أعلن باحثون منتصف مارس/آذار 2022، عن طريقة جديدة، تعتمد على استخدام الليزر بما يعرف بالعلاج الصوري للخلايا السرطانية.

وتعتمد فاعلية العلاج بالليزر على عمق الاختراق في النسيج، اعتمادا على شكل شعاع الليزر ونصف قطره وطول موجته وكثافته.

أما الطريقة الجديدة التي اقترحها الباحثون، فتدمج الطرق السابقة مع المواد البيولوجية من مقياس النانو، ما يجعل من العلاج أكثر دقة وفاعلية.