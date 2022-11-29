دراسة: الصيام المتقطع يزيد من خطر الوفاة المبكرة

أكدت دراسة أمريكية، أن الصيام المتقطع يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة الناتجة عن أمراض القلب.

وأوضح باحثون من جامعة تينيسي الأمريكية، أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، فيما يسبب تخطي وجبة الغداء أو الإفطار في زيادة خطر الوفاة بين 30% من الأشخاص.

وكشفت الدراسة التي أجريت على 24 ألف أمريكي فوق سن الأربعين، أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة واحدة فقط في اليوم، أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 30%، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون ثلاث وجبات يوميا.