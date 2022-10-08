طبيب: مشروبات تسبب جلطات قاتلة يمكن تجنبها بالماء

حذر طبيب بريطاني معروف من أن الإكثار من شرب القهوة والشاي يمكن أن يؤدي إلى حدوث جلطات دم قاتلة ما لم تتم موازاتها بالإكثار من شرب الماء.

ولفت البروفسور مارك وايتلي المحاضر في جامعة "أكسفورد" واستشاري جراحة الإوردة في مستشفى "بارثولوميو" في لندن إلى أن مخاطر التجلط تعود إلى خروج المزيد من السوائل من الجسم عن تلك التي يتم تناولها، ما يشكل خطرا كبيرا على القلب والدماغ.

وقال لصحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، السبت: "هذا يعني أنه على الرغم من تناول السوائل، يتم إفراز المزيد بشكل بول وهذا يزيد من خطر تكوين جلطة".

ووفقًا للخبير، ينطبق الأمر على الكافيين، مشددا على ضرورة موازنة الكحول والشاي والقهوة بالماء أو عصير الفاكهة للحفاظ على رطوبة الجسم.

وحذر الطبيب أيضا من أن هذه المشروبات يمكن أن تزيد من خطرالإصابة بالانسداد الرئوي بسبب تجلط الدم الذي يؤدي إلى منع تدفق الدم بشكل طبيعي إلى جزء من الرئة.

وأشار إلى أن دراسات سابقة توصلت إلى أن شرب القهوة باعتدال يقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية، بما فيها دراسة استندت إلى بحث على أكثر من 20 ألف شخص.

ووفقا للصحيفة، فإنه بعد أن أجرى الباحثون تحليلهم، كان الاستهلاك اليومي من 5 إلى 6 أكواب مرتبطًا بشكل كبير بتقليل خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية، مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا القهوة.

وأخذت الدراسة في الاعتبارالعمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم وحالة التدخين والنشاط البدني ومرض السكري وتاريخ أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وخلص الباحثون إلى أن "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى وجود علاقة محتملة على شكل حرف U بين استهلاك القهوة والجلطة الوريدية"، مشيرين إلى أن استهلاك القهوة المعتدل قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية".

وأضافوا في دراستهم: "ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان الاستهلاك المعتدل للقهوة يرتبط عكسًيا بخطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية".