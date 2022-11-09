5 فواكه تساعدك على النوم والاسترخاء

إذا كنت تتجنب تناول الفواكه بعد غروب الشمس، فقد حان الوقت لتغيير الأمور، ولراحة أفضل في الليل يوصي الخبراء بتناول أحد أنواع هذه الفواكه على الأقل قبل النوم بـ 30 دقيقة، حيث أظهرت سلسلة من الأبحاث دورها في تحقيق الاسترخاء، ومن أبرزها:

الكرز الحامض

ينصح الخبراء بالدرجة الأولى باستهلاك الكرز الحامض للمساعدة على النوم، إذ وجدت الأبحاث أنه يساعد في علاج الأرق بسبب عناصره الغذائية بما في ذلك البوتاسيوم وهرمون الميلاتونين، وكلاهما يساعد على استرخاء العضلات وتعزيز النوم بشكل أسرع وأعمق.

ففي إحدى الدراسات، أظهر المشاركون الذين تناولوا عصير الكرز الحامض على مدار أسبوع، مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ في إجمالي وقت النوم وكفاءته.

الأناناس

يحتوي الأناناس على كمية من الميلاتونين أكثر من الكرز، وتدعم الأبحاث قدرته على زيادة مستويات هرمون النوم في الجسم بشكل كبير، ففي دراسة إكلينيكية أجريت عام 2013 على متطوعين أصحاء، وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا الأناناس شهدوا زيادة بنسبة 266% في مستويات الميلاتونين.

كما يساعد الأناناس أيضًا على الهضم؛ ما يمنع آلام المعدة في الليل ويعود ذلك إلى البروميلين، وهو إنزيم رئيس في الأناناس يساعد في علاج الإمساك وأشكال الالتهاب الأخرى.

الموز

يعتبر الموز عندما لا يكون ناضجًا جدًّا، وجبة خفيفة رائعة يمكن تناولها قبل النوم لغناه بالبوتاسيوم الذي يساعد في إرخاء عضلاتك.

كما يحتوي الموز أيضًا على السيروتونين والتربتوفان، وهو الحمض الأميني ذاته الموجود في الديك الرومي الذي يصيبنا بالنعاس بعد عشاء "عيد الشكر"، والذي بدوره يعزز إنتاج السيروتونين وبالتالي الميلاتونين أيضًا.

البرتقال

أوضح الخبراء أن البرتقال يساعد على زيادة الميلاتونين في الجسم لاحتوائه على فيتامينات B، ولأنه يساعد في إدارة الإجهاد، وإفراز السيروتونين والدوبامين وجميعها تساعد على تعزيز النوم.

الكيوي

تحسن فاكهة الكيوي جودة النوم، ففي أثبتت الدراسات أن الذين يعانون مشاكل في النوم وتناولوا حبتين من الكيوي قبل النوم بساعة كل ليلة لمدة أربعة أسابيع، تمتعوا بزيادات كبيرة في إجمالي وقت النوم في نهايتها، بالإضافة إلى انخفاض كبير في وقت الاستيقاظ.

وكشف الخبراء أن هذه النتائج المذهلة، جاءت بسبب مستويات السيروتونين في الكيوي، والتي تساعدنا على الاسترخاء والنوم.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو من غير المنطقي القيام بذلك، فإن الاستمتاع بالكيوي مع قشوره، يضاعف محتوى الألياف، ومع ذلك يؤكد الخبراء أهمية تجنب تناول وجبات كبيرة قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.