هونغ كونغ: 60 ألف مسافر سيتأثرون بقيود اليابان على عدد المطارات

طلبت حكومة هونغ كونغ من اليابان إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 التي تقضي بهبوط رحلات الركاب القادمة من المركز المالي في أربعة مطارات يابانية فقط، قائلة إن القرار سيؤثر على نحو 60 ألف مسافر.

وتطلب الولايات المتحدة والهند وإيطاليا وتايوان الآن من القادمين من الصين الخضوع لفحوص إلزامية للكشف عن فيروس كورونا بعد قرار بكين في الآونة الأخيرة رفع سياسات "صفر كوفيد" الصارمة؛ ما أدى إلى زيادة عدد الحالات في جميع أنحاء الصين.

وتسجل هونغ كونغ، التي يزيد عدد سكانها على سبعة ملايين نسمة، نحو 20 ألف إصابة بفيروس كورونا يوميًّا، لكنها رفعت اليوم الخميس القيود المفروضة لمكافحته للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.