هونغ كونغ: 60 ألف مسافر سيتأثرون بقيود اليابان على عدد المطارات
طلبت حكومة هونغ كونغ من اليابان إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 التي تقضي بهبوط رحلات الركاب القادمة من المركز المالي في أربعة مطارات يابانية فقط، قائلة إن القرار سيؤثر على نحو 60 ألف مسافر.
وتطلب الولايات المتحدة والهند وإيطاليا وتايوان الآن من القادمين من الصين الخضوع لفحوص إلزامية للكشف عن فيروس كورونا بعد قرار بكين في الآونة الأخيرة رفع سياسات "صفر كوفيد" الصارمة؛ ما أدى إلى زيادة عدد الحالات في جميع أنحاء الصين.
وتسجل هونغ كونغ، التي يزيد عدد سكانها على سبعة ملايين نسمة، نحو 20 ألف إصابة بفيروس كورونا يوميًّا، لكنها رفعت اليوم الخميس القيود المفروضة لمكافحته للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وقالت اليابان، وهي وجهة سفر رئيسة لسكان هونغ كونغ، إن هبوط الرحلات الجوية القادمة من هناك إضافة إلى مكاو والبر الرئيس للصين سيقتصر على مطاري طوكيو، ومطاري أوساكا وناجويا أيضًا، اعتبارًا من غد الجمعة.
وجاء القرار خلال ذروة موسم السفر وقبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في الـ22 من يناير كانون الثاني هناك.
إلى ذلك، قالت حكومة هونغ كونغ عبر بيان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء "من المفهوم أن نحو 250 رحلة جوية خارجية لشركات طيران هونغ كونغ ستتأثر في الفترة من الـ30 من ديسمبر 2022 ونهاية يناير 2023؛ ما سيؤثر على نحو 60 ألف مسافر".
وقال رئيس السلطة التنفيذية بالمدينة جون لي إن "الحكومة عبرت عن خيبة أملها لنظيرتها اليابانية".