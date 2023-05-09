الجزائر تنفي أنباء عن انتشار السل بين مهاجرين أفارقة
علقت الجزائر على أنباء متداولة حول انتشار وباء السل بين المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون في البلاد.
ونفت وزارة الصحة الجزائرية في بيان صدر مساء أمس الإثنين، تسجيل أي إصابات بهذا الوباء بين المهاجرين الأفارقة في ولايات البلاد المختلفة.
وأكد البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية أن 5 حالات سجلت في المرض العام الماضي، بولاية البليدة شمال البلاد، مشيرًا إلى أن 4 حالات شفيت، فيما توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وهو من جنسية أجنبية.
وقالت الجزائر إنها "تعتمد برنامجًا وطنيًّا للوقاية ومكافحة السلّ منذ السنوات الأولى للاستقلال، وهو يتضمّن تلقيح جميع الأطفال حديثي الولادة".
وبينت السلطات أن هذا البرنامج سمح بتراجع نسبة الإصابة بالمرض من 23.1 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2010، إلى 9.8 حالة لكل 100 ألف نسمة في 2022.
وكانت تقارير صحفية أفادت بانتشار وباء السل بين المهاجرين الأفارقة الذين هربوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية من مالي والنيجر والساحل الأفريقي نتيجة الأوضاع الصعبة في بلادهم.
وأوضحت أن هؤلاء يعيشون في بيوت عشوائية وسط شروط صحية صعبة، وأن السلطات طلبت تقييمًا مستعجلًا من قبل المعنيين بشأن أوضاعهم والإجراءات اللازم اتخاذها بحق ذلك.