الجزائر تنفي أنباء عن انتشار السل بين مهاجرين أفارقة

وأكد البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية أن 5 حالات سجلت في المرض العام الماضي، بولاية البليدة شمال البلاد، مشيرًا إلى أن 4 حالات شفيت، فيما توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وهو من جنسية أجنبية.

وقالت الجزائر إنها "تعتمد برنامجًا وطنيًّا للوقاية ومكافحة السلّ منذ السنوات الأولى للاستقلال، وهو يتضمّن تلقيح جميع الأطفال حديثي الولادة".

وبينت السلطات أن هذا البرنامج سمح بتراجع نسبة الإصابة بالمرض من 23.1 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2010، إلى 9.8 حالة لكل 100 ألف نسمة في 2022.