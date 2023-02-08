دراسة: التبغ عديم الدخان يتسبب في الإصابة بالسكري

يلجأ العديد من المدخنين إلى التبغ عديم الدخان، على أساس أنه يجنبهم أضرار الدخان، لكن دراسة جديدة حذرت من أنه يؤدي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحسب الصحيفة، انتشر في السنوات الأخيرة ما يعرف بالتبغ الرطب أو عديم الدخان، وهو عبارة عن كيس من مسحوق التبغ الرطب يُثبَّت في الفم بين الشفة واللثة، ويطلق النيكوتين في مجرى الدم.

وأصبح هذا المنتج بمختلف أنواعه منتشر بين الذين يتطلعون إلى الإقلاع عن السجائر التقليدية، إلا أن الأدلة الواردة في الدراسة تشير إلى أنه يفاقم خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 30%.

واستندت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "أوبسالا" في السويد إلى بيانات 3700 مشارك تمت متابعة صحتهم لمدة 8 سنوات بين 2009 و 2017، بما في ذلك 2000 مستخدم لمنتجات التبغ عديم الدخان لم يدخنوا سيجارة قط.