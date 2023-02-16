السعودية.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبدالله"
أعلن الدكتور عبدالله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبدالله الملاحي".
وأكد الدكتور الربيعة، عبر قناة "الإخبارية" المحلية، أن التوأمين يرقدان حاليا في سريرين منفصلين لأول مرة في حياتهما، داخل مستشفى الملك عبدالله التخصصي في الرياض.
وأوضح أن المرحلة المقبلة، سينقسم فيها الفريق الطبي إلى قسمين، الأول لإعادة ترميم "سلمان"، والآخر لإعادة ترميم "عبدالله"، لافتا إلى بدء عملية التعقيم الآن.
ونجح الفريق الطبي بقيادة الدكتور الربيعة بفصل "سلمان وعبدالله" بعد ست مراحل في عملية فصل التوأم السيامي اليمني.
وشارك 35 طبيبا ومختصا في جراحة التوائم الملتصقة، في عملية الفصل التي أجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي في العاصمة الرياض.
وكان التوأم السيامي اليمني يشتركان في منطقة البطن والحوض، وكذلك الأمعاء.
وعبر والدا التوأم "سلمان وعبدالله" عن فرحتهما وامتنانهما، مع إعلان نجاح عملية الفصل.
يذكر أنَّ المملكة العربية السعودية أجرت 55 عملية فصل للتوائم السيامية منذ العام 1990، وقيّمت المملكة خلال هذه الفترة أكثر من 127 حالة من 23 دولة، وفصلت 55 حالة بما فيها حالة التوأم سلمان وعبدالله الملاحي.