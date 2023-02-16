أعلن الدكتور عبدالله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبدالله الملاحي".

وأكد الدكتور الربيعة، عبر قناة "الإخبارية" المحلية، أن التوأمين يرقدان حاليا في سريرين منفصلين لأول مرة في حياتهما، داخل مستشفى الملك عبدالله التخصصي في الرياض.

وأوضح أن المرحلة المقبلة، سينقسم فيها الفريق الطبي إلى قسمين، الأول لإعادة ترميم "سلمان"، والآخر لإعادة ترميم "عبدالله"، لافتا إلى بدء عملية التعقيم الآن.