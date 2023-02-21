بخاخ للأنف يعالج الصداع النصفي بهرمون الولادة
طور باحثون بخاخًا أنفيًا يستطيع التخلص من الصداع النصفي طوال اليوم بجرعة واحدة فقط، حيث يعتمد على هرمون ذي خصائص مسكنة ينتجه جسم المرأة أثناء الولادة.
ويعد الصداع النصفي من المشاكل الصحية التي تؤرق ملايين الناس حول العالم، وتعكر مزاجهم، وتمنعهم من متابعة يومهم بشكل طبيعي.
وفي حين أن هناك العديد من الأدوية المسكنة المتاحة، إلا أن العديد منها غير فعال أمام الصداع النصفي الحاد، ولها أعراض جانبية مزعجة، مثل: اضطرابات النوم، وفقدان الشهية.
ويمكن أن ترتبط نوبات الصداع النصفي بمحفزات، مثل: الإجهاد، والتعب، والأضواء الساطعة، وبعض الأطعمة، أو المشروبات.
ولحسن الحظ طور العلماء بخاخًا جديدًا قائمًا على هرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون الولادة، والذي وجدوا أنه بالإضافة إلى عمله على بدء المخاض، يتميز بخواص مسكنة مذهلة.
وأشارت أبحاث سابقة إلى أن انخفاض مستويات هرمون الأوكسيتوسين في الجسم تؤدي إلى الصداع النصفي، حيث يؤدي إلى أعراض، تشمل: الخفقان، والصداع النصفي، والاضطرابات البصرية، بالإضافة إلى القيء، والتعب، والحساسية للضوء، والصوت، والروائح.
ويُعرف بخاخ "الأوكسيتوسين" باسم "TNX-1900"، ويمكن استخدامه مرة أو مرتين يوميًا كإجراء وقائي لمنع حدوث الصداع النصفي.
وعند استخدامه ينطلق الرذاذ في الأنف، ويلتصق هرمون "الأوكسيتوسين" بالخلايا العصبية، مما يسكن الألم، ويثبط مركب الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين، والذي ترتبط زيادته بالإصابة بالصداع النصفي.
كما يحتوي الرذاذ على المغنيسيوم، مما يساعد "الأوكسيتوسين" على الالتصاق بالخلايا العصبية.
يذكر أن استخدام بخاخ الأنف يعد بديلًا أفضل من الأدوية الفموية أو الحقن لهذه المشكلة، حيث يركز الدواء في المنطقة المطلوبة، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية.