بخاخ للأنف يعالج الصداع النصفي بهرمون الولادة

طور باحثون بخاخًا أنفيًا يستطيع التخلص من الصداع النصفي طوال اليوم بجرعة واحدة فقط، حيث يعتمد على هرمون ذي خصائص مسكنة ينتجه جسم المرأة أثناء الولادة.

ويعد الصداع النصفي من المشاكل الصحية التي تؤرق ملايين الناس حول العالم، وتعكر مزاجهم، وتمنعهم من متابعة يومهم بشكل طبيعي.

وفي حين أن هناك العديد من الأدوية المسكنة المتاحة، إلا أن العديد منها غير فعال أمام الصداع النصفي الحاد، ولها أعراض جانبية مزعجة، مثل: اضطرابات النوم، وفقدان الشهية.

ويمكن أن ترتبط نوبات الصداع النصفي بمحفزات، مثل: الإجهاد، والتعب، والأضواء الساطعة، وبعض الأطعمة، أو المشروبات.