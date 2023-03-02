جهاز ذكي يلغي الحاجة للجراحة في الكشف عن السرطان

وقال الأستاذ الدكتور ماجد واركياني، المشارك في الدراسة، إن "الحصول على خزعة قد يسبب للمريض شعورًا بعدم الراحة، فضلًا عن ارتفاع التكاليف وزيادة خطر حدوث مضاعفات"؛ وفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وأوضح واركياني أن "التشخيص الدقيق مهم جدًّا، والاعتماد على تقنية تقييم الخلايا السرطانية في عينات الدم، أكثر أمانًا من أخذ الخزعات، فهو يسمح للأطباء بإجراء فحوصات على نحو متكرر ويحسن مراقبة استجابة المريض للعلاج".

ونوه الباحثون إلى أن الجهاز الجديد قادر على الكشف عن الخلايا السرطانية المنفصلة عن الورم الخبيث الأولي المنتشرة في مجرى الدم، ويستخدم بصمة "أيضية" فريدة للسرطان لتمييز الخلايا السرطانية عن خلايا الدم الطبيعية.