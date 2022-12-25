البروكلي.. مفتاح مكافحة التهاب المفاصل

توصلت دراسة طبية بريطانية إلى أن تناول ثمرة البروكلي بانتظام يساعد على التخفيف من أعراض هشاشة العظام، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل.

وأشارت الدراسة التي أعدتها جامعة "ايست انجليا" البريطانية وأوردتها صحيفة "ديلي إكسبرس" السبت، إلى أن نتائح معملية حديثة وجدت أن السلفورافان وهو أحد مكونات البروكلي يبطئ عملية تلف الغضاريف في المفاصل.

وقال البروفيسور إيان كلارك، المشارك في الدراسة، إن نتائج هذه الدراسة "واعدة للغاية لقد توصلنا إلى أن ذلك يعمل بفعالية في النماذج المختبرية الثلاثة التي جربناها وهي خلايا الغضاريف والأنسجة والفئران، نريد الآن أن نظهر أن هذا يعمل على البشر وسيكون قويًا للغاية إذا نجحنا، لذلك هذه الدراسة مهمة لأنها تتعلق بكيفية عمل النظام الغذائي في حالة هشاشة العظام، وبمجرد أن نتعرف على المركبات الغذائية الأخرى التي يمكن أن تحمي المفصل يمكننا في النهاية أن ننصح الناس بما يجب أن يأكلوه من أجل صحة المفاصل."