دراسة: التخلي عن اللحوم والمنتجات الحيوانية قد يسبب الاكتئاب

حذر عدد من الأطباء من أن إقدام الإنسان على التخلي عن اللحوم والمنتجات الحيوانية ليصبح نباتياً قد يعرضه لخطر أكبر، ويسبب له العديد من الأمراض.

وتتنوع المشاكل الصحية التي حذر منها الأطباء، ومنها مثلًا الإصابة بكسور في العظام والأمراض العقلية وحالات الإجهاض، والتي قد تحدث خلال أشهر.

وهناك مئات الآلاف من البشر الذين يتبعون بالفعل هذا النظام الغذائي، الذي يستثني اللحوم ومنتجات الألبان والبيض وجميع المنتجات الحيوانية الأخرى.