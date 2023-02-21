دراسة جديدة تربط بين الجاذبية الأرضية ومتلازمة القولون العصبي

وكان قد تم ربط القولون العصبي أيضًا بوجود مستويات أعلى من السيروتونين في الأمعاء، وهو ناقل كيميائي يساعد في تحسين الحالة المزاجية في الدماغ، ولكنه يساعد على التحكم في الحركة في القناة الهضمية.

وكان بحث نشر عام 2020 وجد أن مستويات السيروتونين في القولون كانت أعلى بعشر مرات لدى مرضى القولون العصبي.

وبناء على ذلك، قال شبيجل إنه ربما تطور السيروتونين جزئيًا لإدارة الجاذبية عبر أنظمة الجسم، فبدون السيروتونين، لن يمكن للأشخاص الوقوف أو التحكم في دوران الدم أو ضخ المحتويات الأساسية ضد الجاذبية، وعندما يكون إنتاج السيروتونين غير طبيعي، يمكن الإصابة بالقولون العصبي والقلق والاكتئاب والألم العضلي الليفي والتعب المزمن.

وأشار البروفيسور شبيجل أيضًا إلى أن هناك طرقًا ممكنة لتطوير علاجات للسيطرة على الجاذبية، حيث إن ممارسة وضعيات اليوجا المقلوبة أو القيام بالتمارين التي تركز على قاع الحوض تقلل أعراض القولون العصبي، كما أن السفر عبر الطائرات أو الغوص أو ركوب الأفعوانيات أو التأرجح يؤدي إلى زيادة الأعراض.