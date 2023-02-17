أعراض على أطراف الأصابع تحدد الإصابة بسرطان الرئة

وأوضح التقرير أنّ من شأن العلامة التي تظهر على أطراف الأصابع أن تنبه الناس إلى احتمال الإصابة بسرطان الرئة، حيث يحدد اختبار "شامروث" ببساطة هذه الحالة الشاذة التي توجد لدى 35% من المرضى الذين يصابون بسرطان الرئة، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

ويشرح التقرير العلامات التي تظهر على اليدين، عندما يتم استخدام الأصابع وكأنّها ستشكل هيئة قلب بكلتا اليدين، مشيرا إلى أنّ الإنسان السليم توجد لديه مساحة صغيرة على شكل ماسة على مستوى الجلد.

لكن إذا لم تكن لدى الشخص ثغرات بين الأصابع فقد يكون يعاني من هذه الأعراض التي تجعل قاعدة الظفر ناعمة والجلد المحيط بها لامعا، وبمرور الوقت تنحني الأظافر بشكل غير طبيعي وتتضخم أطراف الأصابع تدريجيًا.