أعراض على أطراف الأصابع تحدد الإصابة بسرطان الرئة
كشف تقرير فرنسي أن أعراضا جديدة يمكن الاستناد إليها لمعرفة إصابة شخص بسرطان الرئة، وهي علامات موجودة في اليدين.
ووفقا لتقرير نشره موقع "بوركوا دكتور" الفرنسي، تظهر العلامات السريرية المرتبطة بسرطان الرئة بشكل عام متأخرة خاصة الألم، بما أن هذا العضو ليست له نهايات عصبية، ويحدث الألم عادة عندما يصل الورم إلى بعض الأنسجة القريبة مثل غشاء الجنب أو ينتشر إلى أعضاء أخرى.
وأوضح التقرير أنّ من شأن العلامة التي تظهر على أطراف الأصابع أن تنبه الناس إلى احتمال الإصابة بسرطان الرئة، حيث يحدد اختبار "شامروث" ببساطة هذه الحالة الشاذة التي توجد لدى 35% من المرضى الذين يصابون بسرطان الرئة، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.
ويشرح التقرير العلامات التي تظهر على اليدين، عندما يتم استخدام الأصابع وكأنّها ستشكل هيئة قلب بكلتا اليدين، مشيرا إلى أنّ الإنسان السليم توجد لديه مساحة صغيرة على شكل ماسة على مستوى الجلد.
لكن إذا لم تكن لدى الشخص ثغرات بين الأصابع فقد يكون يعاني من هذه الأعراض التي تجعل قاعدة الظفر ناعمة والجلد المحيط بها لامعا، وبمرور الوقت تنحني الأظافر بشكل غير طبيعي وتتضخم أطراف الأصابع تدريجيًا.
وتابع التقرير "إذا لاحظت هذه العلامة فمن الضروري استشارة طبيبك لاستبعاد خطر الإصابة بسرطان الرئة، وفي حالة الاشتباه في وجود ورم سيقوم أخصائي الرعاية الصحية هذا بإجراء فحوص مختلفة لإجراء التشخيص".
وأشار إلى أنه رغم أن هذه الأعراض تقدم إشارات وتسمح أحيانًا بالتشخيص المبكر لسرطان الرئة إلا أنها لا تظهر عند جميع المرضى، لذلك من المهم الانتباه إلى العلامات الأخرى التي قد تنبه للمرض، وبشكل خاص التعب وفقدان الوزن وفقدان الشهية والإصابة بالحمى لفترة طويلة والصداع والاضطرابات العصبية.
وينصح التقرير بضرورة استشارة الطبيب إذا استمرّ ظهور هذه الأعراض لعدة أيام، على الرغم من أنها ليست مميزة جدًا ومحدّدة للإصابة بسرطان الرئة.