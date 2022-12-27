علامات تحذيرية تنذرك بوجود مشاكل في الأمعاء

تؤثر صحة ميكروبيوم الأمعاء على صحتك العامة أكثر مما تدرك، ويصعب معرفة ما إذا كانت صحة أمعائك جيدة أو متعثرة، أو ما إذا كانت الشكاوى الصحية التي تبدو عشوائية مرتبطة بالفعل بحالة أمعائك.

لكن، ما هي الدلائل العقلية والجسدية التي تشير إلى أن صحة أمعائك تحتاج إلى المتابعة؟.

أنت عصبي أكثر من المعتاد

بينما من الصحيح أن الشعور باضطراب المعدة يكون بسبب التوتر والقلق إلا أنه وفقا لأديتيا سرينيفاسان، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، ترسل الأمعاء إشارات إلى الدماغ عندما تكون في ضائقة من خلال استخدام الخلايا العصبية المسؤولة عن إرسال الإشارات في جميع أنحاء الجسم.