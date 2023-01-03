هل تغذي اللقاحات متحورات فيروس كورونا الجديدة؟

يطلق خبراء الصحة العامة، تحذيرات حول متحور "أوميكرون" الجديد المعروف باسم متحور "XBB"، والذي ينتشر بشكل سريع في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن هذا المتحور مختلف عن سلالة فيروس كوفيد-19 الأصلية التي انطلقت من ووهان، مثل فيروس "سارس" 2003. فهل يتعين على الأمريكيين القلق؟

ليس واضحًا ما إذا كان متحور "XBB" أكثر فتكًا من الفيروسات الأخرى، لكن طفراته تمكنه من تفادي الأجسام المضادة التي تكونت من العدوى واللقاحات، بالإضافة إلى علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المتاحة حاليًا.

كما أن هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن اللقاحات المتكررة قد تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بمتحور "XBB " وربما تغذي التحور السريع للفيروس.

وقبل ظهور متحور "أوميكرون" في نوفمبر 2021، لم يكن هناك سوى 4 متحورات مثيرة للقلق وهي: (ألفا، وبيتا، ودلتا، وجاما). وقد تسببت متحورات (ألفا) و(دلتا) وحدهما في زيادة رهيبة في عدد حالات العدوى على مستوى العالم. إلا أن متحور "أوميكرون" أفرز لنا العديد من المتحورات الفرعية، والتي ظهر الكثير منها في أنحاء مختلفة في العالم تحمل بعض الطفرات نفسها بشكل غريب.