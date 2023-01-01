بالتعاون مع "نايك".. "نتفليكس" تطرح برامج لياقة للصحة البدنية

كشفت شبكة "نتفليكس - Netflix" عن طرحها برامج لياقة للصحة البدنية جديدة ستسهم في إخراج مستخدميها، من الأريكة، بمحتوى لياقة جديد من "نايكي - Nike".

وطرحت منصة البث 46 تمرينًا عن طريق مقاطع فيديو أخيرًا من Nike Training Club (NTC)، تطبيق العلامة التجارية الرياضية، ومن المقرر أن تضيف 43 مقطعًا إضافيًّا طوال عام 2023.