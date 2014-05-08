أول ماكينة لبيع الماريجوانا في كندا

استعرضت مقاطعة فانكوفر الكندية أول ماكينة لبيع الماريجوانا لقاء الأوراق النقدية لجميع الراغبين بتدخين الحشيشة المخدرة، التي أصبح استخدامها شرعيا في البلاد.

ويتم بيع الماريجوانا بأكياس محكمة الإغلاق مقابل 50 دولارا لنصف الأونصة.

وقال متحدث باسم الجمعية إن بيع الماريجوانا بهذه الطريقة يحافظ على نضارتها ويسهل الحصول عليها بطرق شرعية.

وأوضح أنه بعكس بقية التجار الذين يبيعون الماريجوانا بجرات قد تجفف أوراقها، فإن لفها بهذا الشكل يضمن جودة الحشيش ونضارتها.

وتعتبر جمعية "بريتش كولومبيا لآلام المجتمع" أول جمعية توفر هذا النوع من الخدمة لأعضائها، حيث تؤمن ما أسمته "الماريجوانا الطبية" لعناصرها، ويمنع استخدام الماكينة من قبل أي أحد إلا أعضاء الجمعية.

وكانت الجمعية نفسها أمنت أيضا ماكينة تتيح بيع الماريجوانا بالغرامات مقابل أربعة أو ستة دولارات فقط، وتسعى أيضا لبيع قهوة بنكهة الماريجوانا في مراحل لاحقة، كما قال متحدث لصحيفة "هاف بوست".

وأقرت كندا قانونا فدراليا في أوائل شهر نيسان/أبريل الماضي يتيح لعدد من المنتجين المرخصين زراعة وتوزيع الماريجوانا الطبية، كما تم توجيه الشرطة لعدم التعرض لماكينات بيع الماريجوانا الطبية المرخصة وكل من يستخدمها.

وقدمت فانكوفر سابقا أيضا ماكينتين لبيع أنابيب تدخين الماريجوانا، كنوع من مساعدة المرضى على تخفيف آلامهم بالتدخين.