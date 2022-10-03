دراسة: 8 أطعمة قد تنقذك من السكتة الدماغية

أفادت دراسة طبية بريطانية بأن تناول الدجاج والسبانخ و6 أطعمة أخرى، يمكن أن تمنع الإصابة بالسكتات الدماغية، خاصة أولئك الذين تفوق أعمارهم سن الخمسين عاما.

ولفتت الدراسة، التي نشرت في ”جورنال السكتة الدماغية“ وأوردتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الإثنين، أن السكتات الدماغية تحدث عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم، وأنها يمكن أن تكون قاتلة إذا كانت شديدة.

ووفقًا للدراسة، فإن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المعدني قد تقلل من فرص الإصابة بسكتة دماغية بشكل كبير.

وأشارت الدراسة إلى أنها استندت فيما توصلت إليه، إلى بحث شمل أكثر من 90 ألف امرأة بعد سن اليأس تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عامًا ولم يصبن بالسكتة الدماغية في الـ 11 سنة الماضية.

وقالت الدراسة: ”تبين من البحث أن استهلاك كميات عالية من البوتاسيوم مرتبط مباشرة بانخفاض معدل الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية والنزفية وإجمالي الوفيات“.

وأضافت أن ”تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بجميع السكتات الدماغية والسكتات الدماغية الإقفارية بالإضافة للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب الأخرى لدى النساء الأكبر سنًا، خاصة اللواتي لا يعانين من ارتفاع ضغط الدم“.

وأوضحت الدراسة أن الأطعمة الثمانية التي تحتوي على كميات كبيرة من هذا المعدن تشمل الدجاج، إذ يحتوي كل 174 غرامًا منه على 574 ملليغرام من البوتاسيوم، وكذلك الموز والأفوكادو الذي يحتوي كل واحد منهما على 360 ملغ والبروكلي (80 غم خام يحتوي على 317 مغم) والسبانخ (80 غم تحتوي على 545 مغم).

كما أن السلمون المطبوخ (154 غم يحتوي على 634 مغم) والبطاطس (175 غم مسلوقة تحتوي على 639 مغم) والحليب خالي الدسم (نصف لتر يحتوي على 316 ملغ).

وقالت الدراسة: ”أظهر البحث أن الأشخاص الذين لديهم أكبر قدر من البوتاسيوم في نظامهم الغذائي كانوا أقل عرضة بنسبة 13% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية من الأشخاص الأقل استهلاكًا“.

وأضافت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبوتاسيوم مرتبطة بانخفاض ضغط الدم لدى النساء اللائي يأكلن الكثير من الملح.