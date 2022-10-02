عادات ذات "مفعول سحري" للحفاظ على صحة الفم

يؤكد الخبراء أن ما يأكله الإنسان يؤثر على صحة أسنانه، إذ هناك العديد من الخيارات الغذائية اليومية، قد تسهم في مشاكل الأسنان واللثة، حيثُ إن تراكم ”البلاك“ يؤدي إلى تسوس الأسنان، كما يمكن أن تسبب البكتيريا الناتجة عنه أمراض اللثة.

ويوضح الخبراء في تقرير من موقع ”غارديان“، أن العنصر الأساسي في الابتسامة الصحية هو اتباع نظام غذائي صحي، لافتين إلى أهم العادات اليومية التي يؤدي تطبيقها إلى الحفاظ على ابتسامة صحية وصحة فموية مثالية.

الوقت الأمثل لتناول السكريات

ويؤكد الأطباء على أن ”السكر“، بصرف النظر إذا كان لونه أبيض أو بنيا أو عسليا أو سكر فواكه، فجميع السكريات متساوية، والبكتيريا التي تتغذى على السكر في فمك تسبب ”البلاك“، الذي يتشكل على أسنانك وتحت اللثة.

ويوضحون أنه ”بعد تناول السكر، ينتج حمض في الفم، وهو الذي يهاجم طبقة المينا الواقية لأسنانك“، وبالتالي، لصحة فموية مثلى ينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من 30 جرامًا يوميًا من السكريات أي ما يعادل سبع مكعبات سكر.

ولكن، هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تجنب جميع الأطعمة المفضلة لديك ”إذا كنت ترغب في تناول الشوكولاتة من حين لآخر، فتناولها بعد تناول وجبة عندما يتم إنتاج المزيد من اللعاب: لأن اللعاب يخفف الأحماض الموجودة على سطح الأسنان والتي تحدث عند تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر“.

وينطبق الأمر نفسه على الفواكه المجففة مثل الزبيب والتمر والمشمش الغنية بالسكر ويمكن أن تلتصق بأسنانك، لذلك من الأفضل الاستمتاع بها في وجبات الطعام بدلاً من تناولها كوجبة خفيفة.

ثلاث وجبات في اليوم

يعني تناول الوجبات الخفيفة السكرية طوال اليوم، أن الأسنان تتعرض لهجوم مستمر، فأنت في الأساس تحتفظ بها في حمام من السكر، وعندما تتناول طعاما حلوا، في غضون 30-40 دقيقة يعمل لعابك لتقليل الحموضة، لكن لا يمكنه فعل ذلك إذا كنت تتناول وجبة خفيفة دائمًا“.

وينصح الخبراء بالالتزام بثلاث وجبات في اليوم، وإذا كان لا بد من تناول وجبة خفيفة، فتناول الطعام دفعة واحدة بدلاً من تناوله لفترات طويلة، حتى يعمل اللعاب في فمك.

قطعة من الجبن أو الجزر

وهناك حيلة أخرى هي الحصول على قطعة من الجبن بعد تناول شيء حلو، حيث يساعد الجبن على مقاومة الحموضة.

كما أن مضغ الأطعمة مثل الخضروات والعلكة الخالية من السكر بعد الوجبات يحفز تدفق اللعاب ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لصحة الفم، فالأطعمة الغنية بالألياف التي تتطلب الكثير من الطحن لها تأثير ميكانيكي، مثل فرشاة الأسنان الطبيعية، على الأسنان، إذ يُنصح بتجربة الكرفس أو الجزر أو الفجل، فكلها غنية بالعناصر الغذائية ولكنها منخفضة السكر.

تنظيف الأسنان الشامل

وينصح الأطباء بتنظيف أسنانك مرتين يوميًا لمدة دقيقتين باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

ومن الجدير بالذكر أن التنظيف بالفرشاة ينظف ما يصل إلى 60% فقط من أسطح الأسنان، ويكمن سر الوصول إلى الأجزاء الأخرى في استخدام فرشاة ما بين الأسنان، التي تزيل والبكتيريا من بين الأسنان وتحت خط اللثة، ما يساعد على تقليل ”البلاك“ وفرص الإصابة بأمراض اللثة.