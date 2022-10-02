تناول الفطر يساعد على خفض الكولسترول الضار

أفادت دراسة حديثة أن تناول الفطر يمكن أن يساعد على خفض الكولسترول الضار في الدم، نظرًا لاحتوائه على نوع من الألياف تعرف بقدرتها على منع تراكم الكولسترول.

وقالت الدراسة التي أجرتها شركة ”مارفين دين“ للأغذية الصحية في لندن إن ”ارتفاع الكولسترول يمكن أن يكون خطيرًا جدًا ما يؤدي إلى حالات صحية قاتلة إذا لم يتم علاجها“.

وأضافت بحسب ما نقلت عنه صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، أنه ”بمرور الوقت يمكن أن يتراكم الكولسترول في الأوعية الدموية مسببًا النوبات القلبية والسكتات الدماغية“.

وأوضحت أن ”النظام الغذائي يعتبر أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، خاصة الأطعمة الدهنية“.

ولفتت إلى أن ”هناك عوامل أخرى تسهم في ذلك مثل عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ والتدخين وشرب الكحول والتاريخ العائلي“.

وتابعت الدراسة: ”في حين أن ما تأكله يمكن أن يسبب ارتفاع الكولسترول، إلا أنه يمكن أن يساعد أيضًا في تقليله“.

وزادت: ”هنا تأتي أهمية بعض الأطعمة التي تؤدي إلى منع تراكم الكولسترول بما فيها الفطر والشوفان“.

وقال الباحثون إن ”كليهما يحتوي على نوع مفيد من الألياف القابلة للذوبان يسمى ”بيتا جلوكان“، الذي يشكل هلامًا لزجًا عند تناوله، ما يشجع على التخلص من الأحماض الصفراوية“.

وبينوا أنه ”نظرًا لضرورة تصنيع أحماض صفراوية جديدة، يتم استخدام الكولسترول من أجل القيام بذلك، وغالبًا ما يتم ذلك من خلال الكولسترول الضار وبالتالي يتم خفض مستوياته“.

وذكرت الدراسة أنه ”يوجد نوعان من الكولسترول في الدم، يشار إليهما بشكل أكثر شيوعًا باسم الكولسترول ”الجيد“ و ”الضار“.

وأوضحت أن الكولسترول ”الضار“ هو ما يمكن أن يتراكم على جدران الأوعية الدموية، ومع مرور الوقت يتسبب هذا في تضييق الأوعية من الداخل.

وبالمقارنة، يعمل البروتين الدهني عالي الكثافة، أي الكوليسترول ”الجيد“، على خفض مستويات الكولسترول الضار عن طريق امتصاصه ونقله إلى الكبد الذي يزيله من الجسم.

ولفتت الدراسة البريطانية إلى أن ”تجربة أجريت أخيرًا توصلت إلى أن الأشخاص الذين تناولوا ثلاثة غرامات من ”بيتا جلوكان“ يوميًا شهدوا انخفاضًا في البروتين الدهني منخفض الكثافة بمقدار ثمانية ملغم/ديسيلتر“.

وأفادت أن ”التحليل أظهر أن استهلاك بيتا جلوكان أدى إلى انخفاض كبير في الكولسترول الكلي وتركيزات الكولسترول السيىء، لكنه لم يؤثر على الدهون الثلاثية وكولسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (الجيد) وتركيزات الجلوكوز“.