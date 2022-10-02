أفضل 5 مغذيات لصحة العيون

كشفت الدراسات أن بعض أمراض العيون مثل ”التنكس البقعي“ المرتبط بالعمر ”AMD“ يمكن تجنبها أو التخفيف من حدتها عن طريق تناول الأطعمة الصحية المليئة بالفيتامينات الجيدة لصحة العينين، حسب تقرير أورده موقع ”آسيل آي“.

وتبعا لدراستين أجراهما المعهد الوطني للعيون عن أمراض العيون المرتبطة بالعمر“ لفحص فاعلية مكملات الفيتامينات على صحة العين“، ثبت أن استهلاك هذه الفيتامينات كجزء من نظام غذائي صحي يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون.

ووفقًا لجمعية البصريات الأمريكية، فهذه هي أفضل الفيتامينات والمعادن لصحة العين:

اللوتين وزياكسانثين

أثبتت الأبحاث أن ”الكاروتينات“ ضرورية لوظيفة الشبكية وحماية عينيك من الإجهاد التأكسدي، حيث تقع شبكية العين في الجزء الخلفي من العين وتنقل الضوء الذي يدخل العين إلى الدماغ حيث يتم ترجمته إلى صور.

كما يساعد ”لوتين وزياكسانثين“ أيضًا في تقليل إجهاد العين من التعرض المفرط للضوء الأزرق من الهاتف أو جهاز الكمبيوتر، ويمكن الحصول عليها فقط من الطعام وتوجد في الخضار الورقية الخضراء، مثل، السبانخ، واللفت.

الزنك

يعتبر الخبراء أن هذا المعدن ضروري لوظيفة الشبكية وكمضاد للأكسدة، إذ يساعد ”الزنك“ على محاربة عدد كبير من الجذور الحرة الموجودة داخل البقعة، والقضاء على هذه الجذور الحرة يمنع تلف شبكية العين، كما يقلص ”الزنك“ من تطور أمراض العين ويقلل من فقدان حدة البصر.

ويعتبر المحار، واللحوم الحمراء أفضل مصادر الزنك، وإذا كنت نباتيًّا، فإن المكسرات والبذور والبقوليات هي الحل الأمثل للحصول على القيمة اليومية للزنك.

فيتامين A

يعرف معظم الناس بالفعل أن هذا الفيتامين ضروري لوظيفة العين الصحية فهو مضاد للأكسدة يحمي القرنية وشبكية العين وتكمن ضرورته للرؤية الليلية، كما إنه ضروري لإنتاج أصباغ واقية للعين.

ومن هنا يعتبر الجزر مفيدًا لصحة العين لأنه يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، كما إن البطاطا الحلوة والمانغو والشمام هي أيضًا خيارات جيدة.

فيتامين B1

فيتامين رئيس ”مضاد للإجهاد“ لقدرته الفعالة على تقليل الالتهاب، إذ تشير الدراسات إلى أنه يساعد أيضًا في الوقاية من اعتلال الشبكية السكري، الضرر التدريجي لشبكية العين الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض تدفق الدم، وتعتبر الحبوب، مثل الخبز والأرز والمعكرونة، مصادر جيدة لفيتامينات b1.

.

أحماض ”أوميغا 3“ الدهنية

تدعم الأحماض الدهنية الرؤية الصحية ووظيفة الشبكية في مرحلة النمو وطوال الحياة، كما تشير الدراسات إلى أن الحفاظ على نظام غذائي غني بـ“الأوميغا 3″ يبطئ من تدهور العين.

كما يساعد اثنان من أحماض أوميغا 3 الدهنية (DHA وEPA) أيضًا في تخفيف الالتهاب، فجرعة كافية من ”أوميغا 3“ تقلل من خطر الضمور البقعي، وإعتام عدسة العين والزرق ومتلازمة العين الجافة.

ويعد زيت السمك وأسماك المياه الباردة، مثل السلمون، والرنجة، مصادر غنية بـ“الأوميغا 3″.