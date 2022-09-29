الشعور بالوحدة يسرع الشيخوخة أكثر من التدخين

أفادت دراسة لفريق دولي من الباحثين الأمريكيين والصينيين، بأن الشعور بالوحدة وعدم السعادة، يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة أكثر من التدخين.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التي أجرتها منصة Deep Longevity، أن التعاسة تلحق الضرر بالساعة البيولوجية للجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الزهايمر والسكري والقلب وأمراض أخرى.

وقال الباحثون إنهم اكتشفوا تسارع الشيخوخة بين الأشخاص الذين لديهم تاريخ من السكتة الدماغية وأمراض الكبد والرئة والتدخين، والأشخاص الذين يعانون من حالة عقلية ضعيفة.

وفحص الباحثون بيانات ما يقرب من 12 ألف شخص يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكبر، ممن شاركوا في الدراسة الطولية للصحة والتقاعد في الصين.

واستعانت الدراسة ببيانات المشاركين، التي شملت عينات دم وتاريخا طبيا مفصلا ومعلومات عن ظروفهم الاجتماعية وصحتهم العقلية.

واستخدم العلماء بعد ذلك جميع البيانات للتنبؤ بالعوامل التي قد تحدث فرقًا كبيرًا في طول العمر، باستخدام ما يسمى بـ ”ساعة الشيخوخة“، وهو نموذج إحصائي لتقييم العمر البيولوجي بدلًا من العمر الزمني.

وقال فيدور جالكين، من منصة ”ديب لونجفيتي“ وقائد فريق البحث: ”تضيف العوامل النفسية مثل الشعور بالتعاسة والوحدة، ما يصل إلى سنة وثمانية أشهر إلى العمر البيولوجي للفرد“.

وأضاف جالكين أن ”التأثير الكلي يتجاوز آثار الجنس البيولوجي ومنطقة المعيشة والحالة الزوجية والتدخين، ونستنتج أنه لا ينبغي تجاهل المكون النفسي في دراسات الشيخوخة لما له من تأثير كبير على العمر البيولوجي“.

ساعة الشيخوخة

وتعمل أداة الفريق الدولي على سد الفجوة بين مفاهيم الشيخوخة البيولوجية والنفسية، وتظهر أن الصحة النفسية لها تأثير أقوى على وتيرة الشيخوخة مقارنة بعدد من الحالات الصحية وعادات نمط الحياة.

ويمكن أن تساعد ”ساعات الشيخوخة“ أيضًا في إنشاء علاجات مقاومة للشيخوخة على المستويين الفردي وعلى نطاق واسع.

وقال مانويل فاريا، عالم الأعصاب في جامعة ستانفورد والباحث المشارك في الدراسة: ”تعتبر الحالات العقلية والنفسية الاجتماعية من أقوى مؤشرات التنبؤ بالنتائج الصحية – ونوعية الحياة – ومع ذلك تم حذفها من الرعاية الصحية الحديثة“.

وذكرت دراسة سابقة، أن الشعور بالوحدة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة الثلث.