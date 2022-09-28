نتائج إيجابية لدراسة على عقار تجريبي للزهايمر

قالت شركتا ”إيساي“ و“بيوجن“ إن عقارهما التجريبي لمرض ”الزهايمر“ أبطأ من التدهور الإدراكي والوظيفي.

جاء ذلك في تجربة شملت عددًا كبيرًا من المرضى في مراحل مبكرة من الإصابة، فيما قد يعتبر نجاحًا نادرًا في مجال كثرت فيه العقاقير التي لم تسفر عن نتيجة.

ولم تنجح العديد من شركات الأدوية حتى الآن في التوصل لعلاج ناجع للمرض، الذي يضر بوظائف المخ، ووصل عدد مرضاه حول العالم إلى نحو 55 مليونًا.

وقال رونالد بيترسن، مدير مركز أبحاث الزهايمر في ”مايو كلينك“ في مدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا، تعليقًا على نتائج دراسة على العقار الجديد نشرت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: ”إنه ليس تأثيرًا كبيرًا، لكنه تأثير إيجابي“.

وأبطأ عقار ”ليكانماب“ من تفاقم المرض بنسبة 27% مقارنة بعلاج وهمي، ليحقق الهدف الرئيسي للدراسة، وهو ما قد يعطي أملًا للمرضى وعائلاتهم الذين يتوقون للحصول على علاج فعال.

ويأتي السباق لوقف تدهور حالة المصابين بـ“الزهايمر“ في وقت من المتوقع فيه أن يتضاعف تقريبًا عدد الأمريكيين الذين يعانون منه إلى 13 مليونًا بحلول عام 2050، وفقًا لرابطة ”الزهايمر“، وهي منظمة صحية تطوعية تعنى برعاية المرضى والأبحاث الطبية.

وتقول المنظمة الدولية لمرض ”الزهايمر“، وهي منظمة تجمع تحت مظلتها روابط عالمية لمكافحة المرض، إن الرقم قد يصل عالميًا إلى 139 مليونًا بحلول عام 2050 إذا لم يتم التوصل لعلاج فعال.

وتسعى إيساي، التي تقود برنامج الشراكة لعقار ”ليكانماب“ وتشارك فيه بالنصف، للحصول على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف.دي.إيه) بموجب مسار وتيرته أسرع، ومن المتوقع صدور قرار مطلع يناير/كانون الثاني.

وقال الرئيس التنفيذي، هارو نيتو، للصحفيين في طوكيو، إن إيساي تهدف إلى الحصول على الموافقة الكاملة على العقار وتسويقه في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بحلول نهاية عام 2023.

وذكرت شركة ”إيساي“ أن ”النتائج التي أفضت إليها الدراسة التي شملت 1800 مريض تثبت النظرية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تفيد بأن إزالة المخزونات المتراكمة من بروتين يطلق عليه أميلويد بيتا في أدمغة مرضى المراحل المبكرة من الزهايمر يمكنها أن تبطئ تفاقم المرض“.