تقنية تتخلص من "الفورمالديهايد" المسرطن في الأثاث الخشبي

”الفورمالديهايد“ هو غاز عديم اللون والرائحة وعامل مسرطن قوي، وحتى عند التعرض لمستويات منخفضة منه، فإنه يرتبط بالإصابة بعدة سرطانات، وأبرزها سرطان الدم.

ومن المعروف، عند تصنيع الأخشاب في المصانع بدرجات الحرارة العالية، فإنها تطلق كمية كبيرة من الفورمالديهايد.

وأظهرت بحوث سابقة أن الأثاث الخشبي في المنازل وأماكن العمل، مثل الألواح الخشبية والستائر والسجاد، يمكن أن يطلق مستويات منخفضة من الفورمالديهايد حتى في درجة حرارة الغرفة، وقد تتجاوز حدود السلامة العامة.

وفي جهد بحثي جديد، اكتشف باحثون مختصون في علم الأحياء الدقيقة من جامعتي ماساتشوستس أمهيرست ونورث تكساس بالولايات المتحدة، لأول مرة، كيفية انبعاث غاز الفورمالديهايد من الأخشاب.

وطور الباحثون بعد ذلك، تقنية فعالة ومنخفضة التكلفة، تخفف من أضرار الفورمالديهايد، لتحسين الصحة العامة في المنازل وأماكن العمل.

ووفق مجلة ”جرين كِميستري“ البريطانية، اكتشف الفريق البحثي الأمريكي أن مادة اللجنين، وهي المكون الرئيسي في الأخشاب والمسؤولة عن متانتها، تتفاعل مع جزيئات الحديد المتواجدة طبيعياً على أسطح الأخشاب، خلال عملية قطعها من الأشجار.

ويؤدي ذلك لتشكل جزيئات حديد عالية التفاعل على أسطح الأخشاب، وعندما تلتقي مع الهواء، فإنها تنشئ مركبات أكسجين مسببة التآكل، وتتحد بعد ذلك مع مادة اللجنين لتشكيل غاز الفورمالديهايد، الذي يتسرب بعد ذلك من الخشب إلى الهواء ليصل إلى الرئتين لدى البشر عند التعرض لهذا الغاز.

وقال باري جودل، الباحث المشارك في الدراسة من جامعة ”ماساتشوستس أمهيرست“: ”يمثل هذا الاكتشاف اختراقًا علميًا في فهمنا لكيفية إنتاج الفورمالديهايد من الخشب في درجة حرارة الغرفة“.

وأوضح الباحث باري جودل، أنه بعد هذا الاكتشاف، طور وفريقه تقنية تتخلص من الفورمالديهايد، باستخدام عناصر آمنة في المواد الغذائية، تتكون من مركبات مضادات الأكسدة التي توجد في الاطعمة الصحية، لمنع إنتاج مركبات الأكسجين على أسطح الأخشاب، ومركب كيميائي شائع الاستخدام في إزالة المعادن السامة من جسم الإنسان يسمى طبياً ”المخلبات“، ويعمل على تقييد تفاعل جزيئات الحديد على أسطح الأخشاب مع هواء محيطها.

وأظهرت التجارب، عند خلط هذه المكونات ببساطة مع الأخشاب أثناء تصنيعها، أو رشها على الأسطح الخشبية، أنها أدت إلى انخفاض في مستوى إطلاق الفورمالديهايد إلى مستويات آمنة.

وبحسب شيلدون شي، الباحث المشارك في الدراسة، من جامعة ”نورث تكساس“، فإن هذا الاختراع البسيط يمكن دمجه بسهولة في أساليب تصنيع الأخشاب الحالية، لإنتاج منتجات خشبية عالية الجودة وصديقة للبيئة.

كما يصلح للاستخدام الشخصي الآمن، من خلال تصنيعه في سائل بخاخ، ورشه على الأسطح الخشبية في المنازل وأماكن العمل، للتخفيف من إطلاق الفورمالديهايد، وتحسين جودة الهواء.