أفضل الأغذية الطبيعية لتعزيز مناعة طفلك

مع موسم العودة إلى المدرسة يستعد الآباء ومقدمو الرعاية لأشهر من الأمراض. وبينما لا يمكننا دائمًا إبعاد المرض، هناك أشياء يمكننا ممارستها كعائلات للمساعدة في دعم أنظمة المناعة الطبيعية لأطفالنا.

وفي هذا الصدد، يشرح الخبراء في تقرير من موقع ”بلانت بيزد جونيور“ أهم الأطعمة المغذية لدعم مناعة أطفالك:

التوت

يعتبر المختصون أن الفراولة، والعليق، والعنب البري، والتوت مليئة بمضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي تمنح هذه الفواكه الأصباغ الحمراء والزرقاء والأرجوانية الجميلة.

يقترح أخصائيو التغذية أن تقدمي التوت بمفرده، أو ممزوجًا في عصائر السموذي، أو كشرائح على دقيق الشوفان أو الزبادي للأطفال كوجبة سيرغبون في تناولها.

الخضار الصليبية

تشمل الخضراوات البروكلي والقرنبيط واللفت والملفوف وتأتي أهميتها من غناها بالألياف وفيتامينات C وK، بالإضافة إلى مركب يحتوي على الكبريت يسمى “ السلفورافان ”sulforaphane الذي تمت دراسته لتأثيراته المعززة للصحة.

ويؤدي تقطيع أو مضغ هذه الخضراوات إلى زيادة توافر السلفورافان الذي يوفر فوائد عظيمة للجسم من رفع المناعة ضد العديد من الأمراض كما يساعد على رفع النشاط.

ويمكن تقديم البروكلي، والقرنبيط المطهو على البخار أو المشوي في الفرن للطفل، والملفوف المقطّع إلى السلطات.

الحمضيات

يحتوي الفلفل الأحمر على فيتامين سي أكثر من البرتقال، كما أن البرتقال والليمون والجريب فروت لذيذة ومليئة بالعصارة ومليئة بفيتامين سي.

وبالنسبة للصغار، يجب إزالة القشرة الخارجية لسهولة المضغ.

الثوم والبصل

هذان نوعان من عناصر الطهي الأساسية لدينا يحتويان على مركب الأليسين المحتوي على الكبريت. ويقترح الخبراء إضافتهما للأطفال مع الحساء أو المعكرونة كغذاء صحي لهم.

الخضار الورقية

تعتبر الخضار الورقية مثل السبانخ، السلق، الخس الأحمر، البقدونس مصادر رائعة للألياف والفيتامينات C و K.

ويتم تحضير الخضار الورقية مع القليل من زيت الزيتون والثوم، أو تضمينها في عصائر السموذي، أو في الحساء وأطباق المعكرونة الدافئة، وتوضع في طبقات من السندويشات.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنية بالدهون الصحية وفيتامين هـ وكذلك الزنك. وفي حين أن المكسرات النيئة والبذور تشكل خطر الاختناق للأطفال الصغار، فإن زبدة المكسرات والبذور تعد بديلاً أكثر ملاءمةً للعمر. كما يقترح الخبراء تخفيفها بالماء حسب الحاجة. وبالإضافة إلى السندويشات، يمكن إضافة زبدة الجوز إلى العصائر.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مصدر غني بفيتامين أ. من الممكن خبزها بشكل لذيذ مع الزبدة والقرفة، وتقطيعها إلى مكعبات، وتنعيمها، وخلطها في عجائن الوافل، أو تحميصها مع الأعشاب الطازجة.

هذا وقد وجدت الأبحاث أن نقص فيتامين (د) مرتبط بزيادة القابلية للإصابة بالمرض والعدوى، ويمكن العثور عليه في بعض أنواع الفطر والحليب وعصير البرتقال المدعم.

ويعتبر الخبراء أفضل مصادره للأطفال النباتيين هي مكمل فيتامين د وجرعة صحية من أشعة الشمس.