مصر ستنشىء أكبر مركز لزراعة الأعضاء البشرية في المنطقة

كشفت مصر، يوم الإثنين، عن توجيهات رئاسية بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن ”الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنشاء مركز زراعة الأعضاء، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة؛ بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين“.

وأضاف المتحدث في بيان أن ”المركز سيقام داخل المدينة الطبية الجديدة بمعهد ناصر“.

وأشار البيان إلى أن السيسي ”اطلع على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية“.

ولفت إلى أن ”وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، استعرض الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر، والتي تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة، و45 غرفة عمليات“.

وشهدت الأيام الماضية جدلًا في مصر حول مسألة التبرع بالأعضاء، بعد إعلان فنانات وبعض مشاهير المجتمع الموافقة على هذا التبرع بعد الوفاة.

وحررت مواطنة مصرية وثيقة في الشهر العقاري تُقر فيها أنها توافق على نقل أجزاء من جسدها بعد الوفاة إلى شخص آخر.

فيما عارض أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، مسألة التبرع بالأعضاء، مشيرًا إلى أن ”الإنسان لا يَهَب ولا يبيع إلا ما يملك وفقًا للشرع“.