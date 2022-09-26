بينها الطماطم والجزر.. 5 عصائر لتحسين صحة البشرة

تعد العصائر مصدرا غذائيا مهما لاحتوائها على مزيج متوازن من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والفيتامينات.

ووفق ما نشره موقع ”إن دي تي في“، يؤكد خبراء الصحة والتغذية أهمية هذه المكونات في القدرة على تحسين استطاعة الجسم للحفاظ على نفسه، وتحديدا البشرة ومظهرها.

وقدم الموقع أهم 5 أنواع من العصائر المهمة لصحة البشرة.

عصير الأوراق الخضراء

الخضروات الورقية مصدر ممتاز للكاروتينات، حيث تبلغ كمية الكاروتينات في كوب واحد فقط من الكرنب ما يزيد على عشرة أضعاف ما نحتاجه في اليوم.

وينصح الخبراء بمزج كوب واحد من اللفت والسبانخ مع إضافة بعض أوراق النعناع وفاكهة من اختيارك مع الثلج.

عصير البرتقال والزنجبيل

يتم تحضيره بمزج البرتقال مع بضع قطع من الزنجبيل، لأن ثمار الحمضيات تدعم صحة الجلد لاحتوائها على مضادات الأكسدة ولغناها بفيتامين C.

أما الزنجبيل، ذو النكهة الحلوة والحارة يساعد في تقليل التهاب الجلد.

عصير البطيخ والغريب فروت

يعتبر الخبراء البطيخ والغريب فروت من المصادر رائعة لفيتامين A، ويقترحون أن تضيف السبانخ أو الأفوكادو أو المانجو أو الخس في هذا العصير إذا كنت ترغب في زيادة تناول هذا الفيتامين.

عصير الطماطم

يشرح الخبراء أن فيتامين G مادة أساسية لصحة الجلد حيث تلعب مضادات الأكسدة دورا مهما في تكوين الكولاجين.

وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن ثمار الحمضيات ليست المصدر الوحيد لفيتامين C.

وتعتبر الطماطم غنية بفيتامين C وكذلك مادة الليكوبين المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية بشرتنا من الأشعة فوق البنفسجية.

عصير الجزر

يحتوي الجزر على الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تحسين البشرة، بما في ذلك البيوتين وفيتامين A ويمكنك زيادة فوائد هذا العصير عن طريق إضافة بعض الكركم إليه.

ويعتبر الكركم مضادا قويا للالتهابات ومضادا للأكسدة، وله خصائص علاجية للجسم كله كما أنه يساعد على تحسين المسام.