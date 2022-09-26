علاجات جديدة واعدة لمرضى باركنسون

مرض باركنسون هو حالة تنكسية مرتبطة بالدماغ، ويتظاهر بأعراض حركية مثل بطء الحركة والرعشة والصلابة وعدم التوازن، ومجموعة متنوعة من المضاعفات غير الحركية مثل ضعف الإدراك، واضطرابات الصحة العقلية، واضطرابات النوم والألم واضطرابات حسية أخرى.

وتتزايد معدلات الإعاقة والوفاة بسبب مرض باركنسون بشكل أسرع من أي اضطراب عصبي آخر.

وتضاعف انتشار مرض باركنسون في السنوات الخمس والعشرين الماضية، حيث أظهرت إحصائيات منظمة الصحة العالمية في عام 2019 أن أكثر من 8.5 مليون شخص يعانون من مرض باركنسون.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة في عام 2019 أدى باركنسون إلى 5.8 مليون حالة إعاقة، بزيادة قدرها 81% عن عام 2000، وتسبب في 329000 حالة وفاة بزيادة 100% عن عام 2000.

ولكن ما هي العلاجات الواعدة الجديدة لباركنسون؟

فيتامين ب 12

توصلت دراسة جديدة إلى أن التناول المنتظم لفيتامين ب 12 يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون (PD)، وقُدمت النتائج في المؤتمر الدولي لمرض باركنسون واضطرابات الحركة (MDS) 2022.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة ماريو إتش فلوريس، الحاصل على درجة الدكتوراه والباحث في كلية ”هارفارد تي إتش تشان“ للصحة العامة: ”النتائج تترك الباب مفتوحًا لاحتمال أن يكون لفيتامين ب 12 تأثير مفيد في الحماية من مرض باركنسون“.

وشملت الدراسة الجديدة 80965 امرأة و48837 رجلاً، وأكملوا جميعًا استبيانات متكررة حول نظامهم الغذائي.

وجمع الباحثون معلومات عن المدخول الغذائي من حمض الفوليك وفيتامين B6 وفيتامين B12 على مدار حوالي 30 عامًا.. وبعد المتابعة، تم تشخيص إصابة 495 امرأة و621 رجلاً بمرض باركنسون.

ولاحظ الباحثون أن الأفراد الذين تناولوا كميات أكبر من فيتامين ب 12، كان لديهم خطر أقل للإصابة بمرض باركنسون. وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين ب 12 الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

وبالإضافة إلى المشاركة في تنظيم مستويات ”الهوموسيستين“، يساعد ب 12 في تنظيم ”الكيناز الغني باللوسين 2“ (LRRK2)، وهو إنزيم متورط في التسبب بمرض باركنسون.

“IMAC Holdings”

أكملت شركة ”IMAC Holdings“ إعطاء جرعات المجموعة الثالثة والأخيرة من المرضى الذين يشاركون في المرحلة الأولى من التجربة السريرية التي تختبر علاجًا بالخلايا الجذعية لبطء الحركة عند مرضى باركنسون، حسبما أعلنت الشركة.

وتلقى خمسة مرضى حقنة واحدة في الوريد بجرعة منخفضة من العلاج العام الماضي، فيما تلقت مجموعة ثانية من خمسة مرضى جرعة أعلى (متوسطة) في وقت سابق من هذا العام.

وانتظرت الشركة لمعرفة ما إذا كانت الجرعتان المنخفضتان آمنتين بدرجة كافية قبل إعطاء مجموعة ثالثة من خمسة مرضى آخرين جرعة عالية من العلاج.

وتتم متابعة جميع المرضى الخمسة عشر على مدار عام واحد للتحقق من أي آثار جانبية.

”مسحة جلدية“

وجدت الدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة ”الجمعية الكيميائية الأمريكية“، دهونًا ذات وزن جزيئي مرتفع تكون أكثر نشاطًا لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون.

واستخدم الباحثون من جامعة ”مانشستر“ مسحات جلدية لأخذ عينات من الأشخاص وتحديد المركبات الموجودة عن طريق ”مقياس الطيف الكتلي“.

وقالت البروفيسورة بيرديتا باران من جامعة ”مانشستر“، التي قادت البحث: ”نحن متحمسون لهذه النتائج التي تقربنا من إجراء اختبار تشخيصي لمرض باركنسون يمكن استخدامه في العيادة“.

وشمل البحث عينة من 79 شخصًا يعانون من مرض باركنسون مقارنة بمجموعة ضابطة تتكون من 71 شخصًا.

وجاءت فكرة الدراسة من ملاحظة الطبيبة جوي ميلن، التي اكتشفت أنها تستطيع تمييز مرض باركنسون لدى الأفراد الذين لديهم رائحة جسم مميزة قبل ظهور الأعراض السريرية.

وينصب التركيز الحالي والمستقبلي على ترجمة هذه النتائج إلى اختبار عملي يُفيد في التشخيص المبكر لمرض باركنسون.

ويفتح هذا العمل الجديد الباب أمام تشخيص أمراض أخرى من خلال تحليل المادة الدهنية التي يفرزها الجلد.

وينصح أطباء الاختصاص مرضى باركنسون بممارسة رياضة المشي، والقيام بتمارين بسيطة لليدين والقدمين يوميًا، وانتقاء ملابس سهلة الارتداء وقليلة الأزرار، والتحدث عن أنفسهم ومعاناتهم وعدم السماح للآخرين بالتكلم عنهم.