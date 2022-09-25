طريقة فعالة للتخلص من معدن الكادميوم السام في الأرز

يؤكد خبراء التغذية، أن الأشخاص الذين يستهلكون الأرز الملوث بالكادميوم، يواجهون خطرًا كبيرًا على صحتهم؛ لأن الاستهلاك المفرط لهذا المعدن، مرتبط بالإصابة بالعديد من الحالات المرضية مثل ضعف العظام والفشل الكلوي.

ووفق مجلة ”نيتشر فود“ البريطانية لأخبار التغذية، فإن الأرز يمتص كمية كبيرة من معدن الكادميوم من التربة، بالمقارنة مع الحبوب الأخرى مثل الشعير والقمح.

وكان خبراء في تغذية المحاصيل الزراعية، توصلوا إلى طريقة، لخفض كمية الكادميوم في الأرز، عن طريق استيراد تربة نظيفة من الملوثات، ولكن هذه الطريقة مكلفة، وتستغرق الكثير من الوقت.

وفي جهد بحثي جديد، نجح باحثون من قسم علوم النبات والتغذية، في جامعة أوكاياما اليابانية، في التوصل إلى آلية واعدة لإنتاج محصول الأرز قليل السمية بالكادميوم، وبجودة عالية.

ووجد الفريق البحثي في الجامعة اليابانية، إمكانية تعديل جين OsNramp5، والذي يتحكم في عملية امتصاص معدني الكادميوم والمنغنيز إضافة إلى معادن أخرى في خلايا الأرز.

وأوردت مجلة ”نيتشر فود“، والتي نشرت ملخص الدراسة، أن الباحثين درسوا 132 مكونًا من أصناف الأرز من نوع بوكالي الهندي، وكوشي هيكاري الشهير في اليابان.

والجدير بالذكر، أن كوشي هيكاري، هو مجموعة متنوعة من الأرز تحظى بشعبية كبيرة في اليابان ولكنها تحتوي على مستويات عالية نسبيًا من الكادميوم.

واكتشف الفريق البحثي، عند تكرار نسخ جين OsNramp5، فإنه يزيد من امتصاص معدني الكادميوم والمنغنيز في جذور خلايا الأرز.

ويؤدي ذلك إلى التقليل من تراكم معدن الكادميوم في الأرز دون الإضرار بالجودة.

وشرح البروفيسور جيان فنغ ما، رئيس الفريق البحثي، أنه وفريقه حددوا أولًا جين OsNramp5، المسؤول عن تراكم الكادميوم في حبوب الأرز، وبعد ذلك، طبقوا هذا الجين بنجاح لتكاثر أصناف من الأرز مع مستوى منخفض من الكادميوم، وذلك من خلال عملية الزراعة المستهدفة.

وقال البروفيسور جيان فنغ ما، إن ”الكادميوم معدن ثقيل وسام، ويهدد صحتنا من خلال السلسلة الغذائية، ويمكن للآلية الجديدة لزراعة الأرز، أن تساهم في إنتاج غذاء آمن وصحي“.

ويأمل الباحثون، أن تستخدم آلية التعديل الجيني هذه، في زراعة أصناف الأرز المختلفة على نطاق واسع؛ لحماية البشر من التسمم بالكادميوم.