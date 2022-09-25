أشياء لا يجب عليك فعلها مطلقا على متن الطائرة

كشف مضيف طيران في مقاطع فيديو عن أشياء يحظر بتاتا على المسافرين فعلها على متن طائرة خلال الرحلات الجوية.

وشارك تومي سيماتو، من ولاية أريزونا الأمريكية، مقاطع فيديو على تطبيق ”تيك توك“ حصلت على مئات الآلاف من الإعجابات والتعليقات.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، البريطانية حذر المضيف من العديد من الأمور التي تعتبر من أسرار شركات الطيران ومنها ما هو مسيء للمسافرين، مطالباً المسافرين بالالتزام بالتعليمات.

أولا: نصح تومي الركاب بعدم لمس زر أو ذراع تدفق المرحاض لأنه غير صحي بشكل لا يصدق، وقال ”إنه أمر مقرف جدًا، لذلك عندما تغسل يديك استخدم منديلًا عادياً أو معقماً“.

ثانيا: ذكّر المضيف المشاهدين بشرب الماء أثناء السفر، لا سيما في الرحلات الطويلة، وقال حافظ على رطوبتك، يجب أن يكون لديك حوالي 16 أونصة (470 مل) لكل رحلة تقوم بها.

ثالثا: في حين أن مقعد النافذة هو مكان شهير يتهافت على اختياره معظم الركاب، قال تومي إنه لا يجب أن ينام المسافر أبدًا أو يتكئ على النافذة.

وقال: ”أنت لا تعرف عدد الأشخاص أو الأطفال الذين مسحوا أيديهم أو أشياء أخرى في النافذة“.

رابعا: المثير للدهشة أنه نصح الآخرين أيضًا بعدم ارتداء السراويل القصيرة على متن الطائرة لأنك، على غرار النافذة، ”لا تعرف مدى نظافتها“، مضيفا: ”إذا كان لديك بنطال، فسوف تقل الجراثيم“.

خامسا: يجب ألا يشعر المسافرون بالخوف أبدًا من السماح للمضيفة بمعرفة ما إذا كنت تشعر بالمرض، لأن تومي قال إنهم ”هناك للمساعدة“.

سادسا: حذر المضيف الشباب المسافرين على متن الطائرات من السير دون ارتداء أي حذاء في القدمين لذات السبب المتعلق بالنظافة العامة في المكان.

سابعا: التحرك والوقوف عن كرسي الطائرة خلال فترة الاضطرابات الجوية من بين الأمور التي حذر منها المضيف لما تمثله من خطر على حياة المسافر.

ثامنا: طالب تومي المسافرين بعدم التعجل في مغادرة مقعد الطائرة من أجل الخروج منها إلى المطار بعد الوصول في أسرع وقت ممكن وذلك لما قد يسببه من زحام وخطر على حياة الناس.

وبينما جذب الفيديو انتباه الآلاف، كان العديد من المسافرين أقل إعجابا بأسرار شركة الطيران، وكان العديد من المتابعين غاضبين من أن شركة طيران ستسمح بأن تكون الأسطح قذرة للغاية.

لكن في التعليقات، كتب تومي: ”يقوم الطاقم الأرضي بتنظيف الطائرة بالكامل، ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على نظافتها ولكن هذا فقط في حالة تفويت الأمر!“.