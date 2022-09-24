كيف نعتني ببشرتنا خلال الخريف؟

تتفاعل البشرة بشكل مباشر مع البيئة باستمرار، والتغييرات التي تطرأ على محيطنا الخارجي تؤثر على الجلد أيضا، بحسب ما أفادت المديرة الطبية في ”وول ستريت“ للأمراض الجلدية، جوليا تزو.

وقالت تزو إن ”درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة المنخفضة والأشعة فوق البنفسجية القليلة القادمة من الشمس، تجعل البشرة أكثر عرضة للجفاف والحساسية خلال فصل الخريف“.

وبحسب تقرير أورده موقع ”ياهو“، فإنه بناء على ما سلف، ينصح الخبراء الأشخاص ذوي البشرة المختلطة بإعطاء الأولوية لتنظيفها.

كما ينصحون بتجنب مستحضرات العناية بالبشرة التي تعتمد على الزيت والكريمات والمراهم السميكة.

وفي ما يلي 3 طرق من قبلهم، للعناية ببشرتك في الخريف بالطريقة الأمثل.

زيادة ترطيب البشرة مقارنةً بالصيف

ينصح أطباء الجلدية باستخدام كريم مرطب أكثر كثافة في الخريف بسبب التعرض للهواء الجاف مقارنة بالصيف.

وبحسبهم، فإن ”الترطيب الخفيف كاف في الصيف، وبالتالي يجب البدء باستخدام مرطب خفيف أثناء النهار وآخر ثقيل في الليل أثناء الخريف“.

وبينوا أن ”المستحضرات عمومًا تكون أخف من الكريمات“.

تقليل التقشير في فصل الخريف

عموما يساعد التقشير على إزالة الزيوت وخلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تتراكم وتسبب التشققات.

لذلك ينصح أطباء الجلدية الناس بتقشير البشرة بشكل أكبر خلال الصيف، وأقل أثناء الخريف والربيع، وحتى أقل في الشتاء، على عكس المتعارف عليه.

ويكفي التقشير مرة كل أسبوعين، وعلى الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد توخي الحذر عند استخدام الرتينويدات.

كما ينصح الخبراء ذوي البشرة المختلطة باستخدام تقشير خفيف.

وهنا يجب الحرص على عدم الإفراط في التقشير لأن هناك توازنا دقيقا بين الحفاظ على سلامة حاجز الجلد والتخلص من خلايا الجلد الميتة غير المرغوب فيها.

خفض عامل الحماية من الشمس في الخريف

يرى الخبراء ضرورة استخدام واق شمسي بعامل حماية ”SPF 40“ وما فوق خلال أشهر الصيف، وتقليل عامل الحماية إلى 30 في الخريف، خصوصا أن الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب أضرارًا لا رجعة فيها نتيجة التعرض للشمس مثل تغير اللون والتجاعيد، موجودة على مدار السنة، ولكن بكميات أقل في الخريف.

ويوضح الخبراء أنه يمكن للناس الاستمرار في استخدام واقي شمس بعامل حماية أعلى طوال العام، مما يوفر حماية أعلى ويكون أكثر سماكة.