هل تتحول العضلات إلى دهون بعد التوقف عن الرياضة؟

هل تتحول العضلات إلى دهون؟

هو السؤال الأكثر شيوعا وقلقا لدى مرتادي الصالات الرياضية، فعند التوقف عن التدريب ورفع الأثقال، ستقلق من فقدان العضلات واكتساب الدهون، لأنك لن تكون قادرا على حرق السعرات الحرارية كما السابق.

الدهون والعضلات ضرورية.. فنحن بحاجة لكليهما للبقاء على قيد الحياة، ولكن وظائفها مختلفة تماما.

وتقع الخلايا الدهنية بشكل أساس تحت الجلد وفوق العضلات، وتتكون العضلات من البروتين وتستخدم الكربوهيدرات للحصول على الطاقة.

وتخزن العضلات الطاقة كجليكوجين، وأجسامنا محدودة فيما يتعلق بكمية الجليكوجين التي يمكن تخزينها.

وعندما لا يكون هناك جليكوجين، فإن أجسامنا تعتمد على مخازن الدهون التي لديها.

العضلات أكثر كثافة من الدهون

أحد أكبر الاختلافات بين العضلات والدهون هو أن العضلات أكثر كثافة من الدهون، ولهذا تشغل العضلات مساحة أقل من الدهون.

وتقول الخرافة إن العضلات تزن أكثر من الدهون، ولكن الأمر كالتالي: ”إذا كان لديك كيلوغرام من الريش وكيلوغرام من الفولاذ، سيكون عدد الريش أكثر كثافة بكثير، وبالتالي سيأخذ مساحة أكبر (مثل الدهون) لكنه سيظل يزن نفس كمية الفولاذ الصغيرة (العضلات)“.

الميزان ليس مقياسا

عندما يتعلق الأمر باللياقة البدنية، تبدو الدهون والعضلات مختلفة، ”إذا كان لديك شخصان بنفس الوزن، لكن أحدهما لديه نسبة عالية من الدهون في الجسم والآخر لديه نسبة عضلية عالية، سيبدوان مختلفين تمامًا“.

هذا هو السبب في أن الموازين، رغم كونها مفيدة، ليست دائمًا أفضل طريقة لقياس التقدم؛ لأنها لا تعرف الفرق بين الدهون والعضلات.

هل تتحول العضلات لدهون عند التوقف عن الرياضة؟

هذه مجرد خرافة، لا توجد طريقة يمكن أن تتحول فيها العضلات إلى دهون لأنها أنسجة مختلفة تمامًا في أجسامنا.

ما يحدث هو أنك إذا توقفت عن ممارسة الرياضة وتحريك جسمك بالمقدار الذي كنت عليه من قبل، من المحتمل أنك دخلت في فائض من السعرات الحرارية.

هذا يعني أنك تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرقه بافتراض أنك حافظت على كمية الطعام التي تتناولها كما هي.

وسيؤدي هذا في النهاية إلى زيادة الدهون في الجسم، وكذلك انخفاض في كتلة العضلات إذا توقفت عن ممارسة الرياضة.

لذلك يبدو الأمر كما لو أن عضلاتك تتحول إلى دهون، في حين أنها مجرد زيادة في واحدة، ونقص في الأخرى.