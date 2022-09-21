باحثون أمريكيون يكتشفون بديلا صحيا عن السكر من أشجار الحمضيات

يحتوي السكر على سعرات حرارية مرتفعة، وقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى الإصابة بمشاكل صحية كبيرة، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2.

فعند تقليل تناول السكر في الطعام دون تعويض نكهته، يمكن أن يقلل من مذاقه.

وفي الطرق الشائعة يتم استبداله بالمحليات الخالية من السعرات الحرارية، مثل السكرين والسكرالوز والأسبارتام، إلا أن نكهتها مختلفة عن السكر، وتترك مذاقًا مرًا، وهي أيضًا مرتفعة التكلفة.

ويعتبر العثور على بدائل طبيعية عن السكر دون سعرات حرارية، أمرًا مرغوبًا فيه، لكنه يمثل تحديًا.

ويواجه خبراء التغذية صعوبة في التوصل إلى بدائل عن السكر، التي تخلو من السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه تتشابه مع نكهته.

وتمكن فريق بحثي من معهد العلوم الزراعية في جامعة فلوريدا الأمريكية، من التغلب على هذا التحدي، حيث اكتشفوا إمكانية الحصول على بدائل طبيعية للسكر منخفضة التكلفة، وتخلو من السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه تتشابه مع نكهته، وذلك من أشجار الحمضيات.

وبحسب مجلة ”فود كيمستري“ لأخبار التغذية، وجد باحثو جامعة فلوريدا في مشروع بحثي استمر لعدة سنوات، 8 مركبات تحلية جديدة بنكهات فريدة واستثنائية، في 11 صنفًا من أشجار الحمضيات وهي: ”الجريب فروت والبرتقال الحلو واليوسفي“.

وقالت يو وانغ، رئيسة الفريق البحثي: ”لقد تمكنا من تحديد مصدر طبيعي لتحلية المواد الغذائية، من أشجار الحمضيات والذي لم يتم اكتشافه من قبل“.

ووفق الباحثة يو وانغ، فإن هذا الاكتشاف يسمح لأول مرة بإنتاج محليات طبيعية من أشجار الحمضيات.

كما يوفر فرصًا هائلة للمزارعين لاختيار زراعة أصناف أشجار الحمضيات هذه، والتي يمكن أن تجني لهم ربحًا إضافيًا من خلال ما تحتويه من مركبات تحلية، والتي يمكن استخلاصها من هذه الثمار واستخدامها كبدائل طبيعية عن السكر.

ويتوقع الفريق البحثي أن البدائل الجديدة عن السكر من أشجار الحمضيات، يمكن أن تغير من صناعة الأغذية والمشروبات.

ويمكن أن تؤدي إلى تحسين صناعة المواد الغذائية في إنتاج الأطعمة والمشروبات ذات محتوى منخفض السعرات الحرارية، باستخدام المنتجات الطبيعية، مع الحفاظ على حلاوة ومذاق السكر الشائع الاستخدام.