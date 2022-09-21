إصابة ملكة الدنمارك بفيروس كورونا

قال القصر الملكي الدنماركي في بيان اليوم الأربعاء، إن الفحوص أثبتت إصابة الملكة مارغريت بكوفيد-19.

وألغت الملكة البالغة من العمر 82 عامًا، التزاماتها لهذا الأسبوع.

وأحجم متحدث باسم القصر عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن البلاط الملكي في الدنمارك، أن الملكة مارغريت أصيبت بفيروس كورونا، ولكن أعراض المرض التي تظهر عليها خفيفة.

وأضاف البلاط الملكي، في ذلك الوقت، أن الملكة البالغة من العمر 81 عامًا، والتي تجلس على العرش منذ نصف قرن، ألغت عطلتها الشتوية المخطط لها في النرويج، مشيرًا إلى أنها معزولة في جناح في قصر أمايلنبور في قلب العاصمة كوبنهاغن.