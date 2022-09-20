يستخدم تقنية "ناسا".. قناع ضوئي مبتكر لعلاج الأمراض الجلدية

ابتكرت شركة ”Deesse“ البريطانية قناعا ضوئيا، قادرا على ملء البشرة والتخلص من حب الشباب وتلاشي الخطوط الدقيقة في أقل من شهر.

ووفق ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن ”قناع العلاج الضوئي المبتكر Déesse PRO LED، يعمل بوساطة تقنية تستخدمها وكالة ناسا، ويأتي بسعر 1636 دولارا“.

وقالت الصحيفة إن ”هذا القناع يعد أحد أقوى الأقنعة المتاحة للاستخدام المنزلي، ويستخدم 4 أطوال موجية و6 أوضاع لعلاج الوجه“,

وأشارت إلى أنه يساعد ”في مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية، بما في ذلك فرط التصبغ وحب الشباب والخطوط الدقيقة والتجاعيد والتئام الجروح“.

وذكر التقرير أن ”القناع غير الجراحي يحفز الاستجابات الخلوية الطبيعية لعلاج تلك الأنواع من الأمراض الجلدية“.

وبين أنه ”حظي بإشادة واسعة من العشرات من أخصائيي وخبراء الأمراض الجلدية والمشاهير أمثال كيم كاردشيان وكاتي بيري وكيت هدسون“.

وقالت ”ديلي ميل“ إنه ”مع الاستخدام المنتظم، يساعد قناع العلاج الضوئي Déesse PRO LED على معالجة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مع تحسين لون البشرة وملمسها غير المتناسقين، كل ذلك دون أي خلل“.

”ويعمل القناع وفق مبادئ الضوء العلمية التي تستخدمها ناسا“، حسب المصدر عينه.

وبين أن ”العلاج بالضوء منخفض المستوى يستخدم بأربعة أشكال مختلفة لتعريض الجلد لأربعة أطوال موجية من الضوء (الأحمر والأخضر والأزرق والأشعة تحت الحمراء القريبة للشفاء)“.

ويوفر القناع أيضًا 6 إعدادات علاجية، بحيث يمكن لمستخدمه الاختيار ما بين أوضاع مقاومة الشيخوخة والتنقية والإشراق والتهدئة، حسب احتياجات المستخدم، وهي لطيفة وغير مؤلمة ودون أعطال.

وثبت سريريًا أن ”Déesse PRO’s Express“ يقلل من الخطوط والتجاعيد بنسبة 37.6% في أربعة أسابيع فقط ويقدم بديلاً رائعًا إذا كنت تبحث عن علاج مكثف قائم بذاته.