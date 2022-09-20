إثيوبيا.. تزايد الأمراض بين أطفال تيغراي بسبب نقص التطعيم

قال أطباء ومسؤولون إقليميون في مجال الصحة إن أمراضا فتاكة مثل الحصبة والتيتانوس والسعال الديكي آخذة في الارتفاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، بعد انخفاض معدلات التطعيم خلال الحرب الأهلية، التي اندلعت قبل نحو عامين.

وأظهرت بيانات من مكتب الصحة في تيغراي انخفاض النسبة المئوية للأطفال الذين يتم تطعيمهم بشكل روتيني في تيغراي إلى أقل من 10% هذا العام فيما يمثل تراجعا لجهود الحكومة لزيادة معدلات التطعيم.

وقال المكتب في رسالة هذا الشهر إلى تحالف جافي العالمي للقاحات ”آمال نمو الأطفال في المنطقة بشكل أكثر صحة وسعادة تلاشت في غمضة عين“.

وأنحت الرسالة، التي اطلعت عليها ”رويترز“، باللوم في انخفاض التطعيم على نقص الإمدادات الناجم عما وصفته بـ“حصار“ القوات الاتحادية الإثيوبية لتيغراي وانقطاع الكهرباء الذي عطل سلاسل تبريد اللقاحات وعجز الناس في المناطق الريفية عن الوصول للمرافق الصحية.

وأمس الإثنين، قالت لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن وقف إطلاق النار بين قوات تيغراي والقوات الاتحادية في الفترة بين مارس/آذار وأواخر أغسطس/آب الماضيين، سمح بوصول قدر قليل من المساعدات الطبية، ولكن تم تعليق وصول المساعدات الإنسانية منذ استئناف القتال.