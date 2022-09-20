ردا على بايدن.. "الصحة العالمية": جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ عالمية

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ عالمية، وذلك في رد غير مباشر على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي.

واستدرك المتحدث ”لكن نهاية الجائحة قد تلوح في الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها“.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أذيعت يوم الأحد، أن ”الجائحة انتهت“.

وقال بايدن خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي. إس) على هامش معرض ديترويت للسيارات، إن ”الجائحة انتهت“، حتى على الرغم من أن الولايات المتحدة ما زالت تكافح إصابات فيروس كورونا التي تودي بحياة مئات الأمريكيين يوميا.

وأضاف ”ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد-19. ما زلنا نقوم بعمل كبير بشأنه. ولكن الجائحة انتهت. إذا لاحظتم فلا أحد يضع كمامة. يبدو أن الجميع في حالة طيبة. لذا أعتقد أن الوضع بدأ يتغير“.

وتراجع عدد وفيات جائحة كوفيد-19 بشكل كبير منذ وقت مبكر من رئاسة بايدن عندما كان أكثر من ثلاثة آلاف أمريكي يموتون يوميا بعد أن أصبحت الرعاية المعززة والأدوية واللقاحات متاحة على نطاق أوسع.

ولكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن ما يقرب من 400 شخص يموتون يوميا بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة.