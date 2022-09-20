زيت الأفوكادو.. فوائد متعددة لشعر صحي وقوي

يعتبر الخبراء دمج زيت الأفوكادو في النظام الغذائي وتدليكه في فروة الرأس واحدة من أكثر الطرق فاعلية للحفاظ على صحة الشعر، حيث يدخل زيت الأفوكادو في الكثير من مستحضرات التجميل.

ويعتبر هذا النوع من الزيوت من أكثر أنواع الزيوت صحة في السوق الهندية لأنه يتكون من الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، حيث تدعم الدهون غير المشبعة مستويات الكولسترول الجيد وتتخلص من الكولسترول الضار، حسب تقرير من موقع ”تايمز أوف إينديا“.

فوائد تناول زيت الأفوكادو للشعر

يساعد تناول زيت الأفوكادو في إصلاح الشعر التالف وتعزيز نمو الشعر، ولأن زيت الأفوكادو مليء بمضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة وحمض الأوليك وأوميغا 3 سيساعد على ترطيب الشعر وفروة الرأس، لأن الترطيب هو الخطوة الأولى لضمان حصول الشعر على العناصر الغذائية، حسب الأبحاث.

كما يوفر زيت الأفوكادو الرطوبة والقوة للشعر ويحسن صحة فروة الرأس ويحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية ويعزز نمو الشعر.

زيت خفيف على الشعر

معظم الزيوت الأخرى أثقل من زيت الأفوكادو، نتيجة لذلك، يمكنك استخدام زيت الأفوكادو على فروة الرأس وجميع أنحاء الشعر دون القلق بشأن التراكم أو انسداد المسام، مما يجعل زيت الأفوكادو خيارًا رائعًا للأشخاص الذين لديهم شعر متوسط إلى منخفض في المسامية ومتوسط إلى منخفض الكثافة.

كما يعد زيت الأفوكادو خيارًا رائعًا للبشرة الجافة أو الحساسة، وهو غني بفيتامين د الذي يولد نمو بصيلات شعر جديدة.

وهناك عدة طريق لاستخدام زيت الأفوكادو في نظام العناية بالشعر، أولاها تدليك الزيت في فروة الرأس وحول الأطراف لزيادة تدفق الدم وترطيب فروة الرأس.

وللاحتفاظ بالرطوبة وتجنب التقصف، يمكن وضع زيت الأفوكادو على أطراف شعرك.

كما يمكن استخدام زيت الأفوكادو كعامل لفك تشابك الشعر ويمكن استخدامه كبديل زيت.

وأخيرا يمكن خلط كمية صغيرة من زيت الأفوكادو مع أي منتج شعر آخر.