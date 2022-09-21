تناول الفيتامينات المتعددة يوميا يبطئ التدهور العقلي لكبار السن

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن تناول الفيتامينات المتعددة ”ملتي فيتامين“ بشكل يومي يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي لدى كبار السن بنحو 60٪.

أجرى الدراسة باحثون في جامعة ”ويك فورست“ في وينستون سالم بولاية نورث كارولينا الأمريكية، لمدة 3 سنوات، على أكثر من 2000 شخص يبلغ متوسط أعمارهم فوق 65 عامًا.

وقال الباحثون إن الحبوب ساعدت على الأرجح لأنها منعت نقص العناصر الغذائية مثل فيتامين (د) والزنك، وهو أمر حيوي لصحة الدماغ.

ويعتبر هذا أول بحث على نطاق واسع يشير إلى أن الفيتامينات يمكن أن تحمي الدماغ في سن الشيخوخة، لكن العلماء أقروا بالحاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يوصوا كبار السن بالبدء في استخدام الحبوب يوميًا.

وكان المصنعون وبعض العلماء يروجون لفوائد المكملات لسنوات، حيث تقدر قيمة السوق بالفعل بما يصل إلى 50 مليار دولار سنويًا في أمريكا الشمالية وحدها.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 31% من الأمريكيين يعتقدون بالفعل أنهم معرضون لخطر نقص فيتامين واحد على الأقل، حسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“.

وانتشرت تحذيرات في وقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، من أن بعضها قد يتسبب في مشاكل في القلب لدى الأشخاص في العشرينيات من العمر.

ولم تجد دراسة كبرى أي دليل على أن تناول فيتامين ”D3“ وأحماض ”أوميغا 3“ الدهنية يوميًا في الخمسينيات من العمر يمكن أن يساعد في منع الضعف.

وقال الباحثون إن ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي سيكونان أفضل للوقاية.