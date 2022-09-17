خلافا لما هو شائع... فطور الصباح ليس ضروريا لتوازن الجسم

كشف تقرير أعده دكتور متخصص في التغذية ونشرته مجلة ”لوبوان“ الفرنسية أنّ ضمان النظام الغذائي المتوازن للجسم لا يتطلب بالضرورة الحرص على فطور الصباح، خلافًا لما هو شائع.

وقالت المجلة الفرنسية إنّ ما نسمعه عن ضرورة تناول فطور جيد ومتكامل ومتوازن للحصول على نظام غذائي متوازن ليس صحيحا، لا سيما عندما لا يشعر الإنسان بالجوع، كما أنه ليس صحيحًا أن يؤدي عدم تناول فطور الصباح إلى انخفاض نسبة السكر في الدم وزيادة الوزن.

ويشرح التقرير الذي أعده الدكتور المتخصص في علوم التغذية بوريس هانسل أنه ”إذا عرفنا القليل عن كيفية عمل الجسم فهناك شيء واحد مؤكد: ليس هناك التزام بتناول السعرات الحرارية في الصباح لتكون بصحة جيدة، بالطبع نحن بحاجة إلى الطاقة لكن الجسم يعرف كيف يصنعها بشكل مثالي من احتياطاته“.

ويوضح الدكتور أن ”لدينا مخزون جلوكوز وكبدنا يصنعه أيضًا حتى بعد عدة أيام من الصيام، لذلك لا يوجد خطر من حدوث نقص سكر الدم إذا لم تأكل في الصباح“.

ويتابع: ”يشاع أيضًا أن عدم تناول وجبة الإفطار يعزز تناول الوجبات الخفيفة وزيادة الوزن، لكن هذا لم يتم إثباته، ووفقًا لدراسة كبيرة، يزداد الوزن قليلاً لدى الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار بشكل متكرر، مع زيادة خطر زيادة الوزن أو السمنة بنسبة 11 %، لكن حتى الباحثون أقروا بوجود تحيزات كبيرة في هذه النتائج، والدراسات التي يُطلب فيها من المتطوعين تغيير عاداتهم وتخطي وجبة الإفطار تظهر النتيجة المعاكسة، وهي انخفاض في السعرات الحرارية وبالتالي فقدان بسيط في الوزن“.

ويقدم الدكتور هانسل جملة من النصائح للتنظيم الغذائي قائلا: ”إذا كنت جائعًا في الصباح فتناول وجبة الإفطار، اعتمد على ما تشعر به فقد يكون منتج الألبان أو الفاكهة كافياً للبعض، بينما يحتاج البعض الآخر إلى الخبز المحمص أو حتى وجبة مالحة، وإذا لم تكن جائعًا على الإطلاق لا تجبر نفسك ما لم ينصح طبيبك بخلاف ذلك في حالات محددة، وإذا شعرت بالحاجة إلى تناول الطعام في حوالي الساعة 11 صباحًا فقم بتنظيم نفسك للقيام بذلك“.

واعتبر هانسل أنّ ”الخطر الوحيد لعدم تناول وجبة الإفطار هو أن تبدأ اليوم وأنت منهك دون الاستماع إلى أحاسيسك الغذائية وتناول الطعام بشكل إلزامي في وقت لاحق عندما ينحسر الضغط المهني“.

وقدم الدكتور نصيحة للآباء والأمهات قائلا: ”تجنب السماح للأطفال بالذهاب إلى المدرسة على معدة فارغة، لكن إذا لم يحصلوا على فطور حقيقي، فهذه ليست مأساة“، أما النصيحة الأخيرة فهي ”سواء كنت تأكل وجبة الإفطار أم لا رطب معدتك جيدًا في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة، كوب كبير من الماء يمكن أن يحل الكثير من الأعراض الصغيرة، مثل التعب أو الصداع في الصباح“، وفق تأكيده.