تناول الحليب والزبادي يوميا يكافح سكري النوع الثاني

كشفت دراسة جديدة أن شرب كوب من الحليب وتناول الزبادي يوميا، يساعد على مكافحة مرض السكري من النوع الثاني.

وتأتي النتائج الجديدة وسط تقارير روجت لضرورة الحد من استهلاك منتجات الألبان، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت تلك التقارير قد حذرت من أن الحليب كامل الدسم والزبدة والجبن الغنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية للمصابين بالمرض.

ووجدت الدارسة الجديدة أن ”تناول الكثير من اللحوم الحمراء والبيضاء والمعالجة لها تأثير معاكس على مرض السكري“، وأوصى القائمون عليها إلى تناول ”الأسماك والبيض كبيدل عنها“.

وكشف باحثو جامعة نابولي فيدريكو الثاني في إيطاليا، أن ”كل مصادر البروتين الحيواني ليست متساوية من الناحية التغذوية“.

وأجرى الباحثون في بحثهم الجديد تقييم 13 تحليلا شموليا سابقا؛ تضمن مراجعة 175 دراسة نظرت في 12 نوعًا مختلفًا من الأطعمة الحيوانية والتأثير الواضح على الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وشملت المنتجات: اللحوم الحمراء؛ بما في ذلك لحم البقر والضأن ولحم الخنزير واللحوم البيضاء مثل الدجاج والديك الرومي، واللحوم المصنعة والسمك ومنتجات الألبان كاملة الدسم وقليلة الدسم والحليب و الجبن الزبادي والبيض.

وتمكن الباحثون من مقارنة مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بناء على المقدار الذي يستهلكه الأشخاص من كل منتج.

وتبين أن ”الأشخاص الذين تناولوا 100 غرام يوميا من اللحوم الحمراء كانوا أكثر عرضة بنسبة 22% للإصابة بالسكري من النوع الثاني، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل“.

وأظهرت النتائج أيضا أن ”الأشخاص الذين تناولوا 50 غرام يوميا من اللحوم المصنعة لديهم خطر بنسبة 30%“.

”وواجه الأشخاص الذين تناولوا 50 غراما يوميا من اللحوم البيضاء خطرا أكبر بنسبة 4%“، وفق الدراسة.

وأشارت إلى أن ”الأشخاص الذين كانوا يستهلكون 200 غرام من الحليب يوميا أقل عرضة للاصابة بنسبة 10%، وكان هناك خطر أقل بنسبة 6% بين الأشخاص الذين تناولوا 100 غرام من الزبادي كل يوم“.