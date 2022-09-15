دون استخدام "الكفة".. تطوير جهاز يراقب ضغط الدم على مدار الساعة

طور فريق بحثي مشترك من أقسام هندسة الكهرباء والحاسوب والطب في جامعة بتسبرغ الأمريكية جهازا يمكنه مراقبة ضغط الدم على مدار الساعة، دون الحاجة إلى استخدام أداة الكفة.

وتواجه أساليب فحص ضغط الدم الحالية صعوبة في الحصول على قراءات دقيقة ومراقبة المرضى على مدار الساعة، في كافة الظروف، حيثُ تستخدم الأجهزة الشائعة أداة الكفة التي تنتفخ وتنكمش بشكل دوري كل نحو 15 دقيقة لفحص ضغط الدم.

ولكن مثل هذه الأجهزة تأتي مع مجموعة من القيود، حيث قد تؤدي إلى قراءات خاطئة في ظروف متعددة، منها أثناء النوم على سبيل المثال.

وقد يصاب المرضى بحالة من التوتر عند خضوعهم لفحص ضغط الدم داخل عيادة الطبيب، حيث يمكن أن يتسبب ذلك بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم لديهم، وبالتالي الحصول على قراءة خاطئة حول حالتهم الصحية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لجامعة بتسبرغ، طور الباحثون في النموذج الأولي للتقنية جهازاً لمراقبة ضغط الدم يمكنه الالتصاق في منطقة نبض الشرايين بالجسم، وذلك بطريقة تحاكي التصاق حشرة ”الوزغة“ على الأسطح.

ويعمل الفريق البحثي على تطوير التقنية عبر مستشعرات مصممة خصيصاً لقياس ضغط الدم، من خلال ارتدائها في مواقع نبض الشرايين بالجسم على الرقبة والكاحل، لتحقيق مراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة.

وقال فنغ شيونغ، المؤلف الرئيسي للبحث، إن ”جهاز مراقبة ضغط الدم الجديد سيعمل بدون كفة، ويمكنه مراقبة ضغط الدم لدى المرضى طوال الوقت، حتى وهم نائمون، وذلك بدون تعرضهم للألم والإزعاج“، مبينًا أن ”هذه التقنية ستسمح للأطباء بتشخيص حالة المرضى بدقة أعلى، مقارنةً مع التقنيات المماثلة“.

من جهته، قال ماثيو مولدون، الباحث المشارك في البحث، إن ”هذا البحث ضروري لمساعدة المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وكذلك لمساعدة الأطباء في تشخيص حالتهم بدقة“.

وأوضح أن ”الهدف من البحث هو أن تؤدي القراءات الأكثر دقة لأجهزة مراقبة ضغط الدم بدون الكفة إلى تحسين مراقبة ارتفاع وانخفاض ضغط الدم لدى مرضى الأمراض المزمنة وبعد الخضوع للجراحة، وبالتالي تقليل نسب الوفيات“.