"الأدوية الأوروبية" تؤيد جرعة تنشيطية من "فايزر" ضد سلالتي "أوميكرون"

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الاثنين، بجرعة تنشيطية ضد كورونا مخصصة لمكافحة سلالتي أوميكرون الفرعيتين بي.إيه.4 وبي.إيه.5، وذلك بعد مرور أيام على الموافقة على جرعتين تنشيطيتين مخصصتين لمكافحة السلالة الأقدم بي.إيه.1.

وتتصل أحدث موافقة بما يُسمى اللقاح ثنائي التكافؤ الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك الذي يستهدف السلالتين الفرعيتين بي.إيه.4 وبي.إيه.5، وكذلك سلالة أوميكرون من فيروس كورونا الذي ظهر أصلا في الصين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.

وتوفر لقاحات فيروس كورونا الموجودة بالفعل حماية جيدة من الحاجة للعلاج في المستشفيات والوفاة، لكن فاعليتها تراجعت مع تحور الفيروس.

وتشمل توصية الوكالة التصريح بتطعيم من تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر الذين تلقوا على الأقل التطعيم الأساسي ضد كورونا. ويخضع الإقرار النهائي للجرعة لموافقة المفوضية الأوروبية التي من المتوقع أن تأتي قريبا.

وقالت ”فايزر“، في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، إنه ”إذا تم السماح بالجرعة التنشيطية بي.إيه.5/4 فإنها ستكون متاحة في غضون أيام لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة“.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقرت وكالة الأدوية الأوروبية لقاحين محدثين أنتجتهما فايزر/بيونتيك وموديرنا لمكافحة بي.إيه.1.