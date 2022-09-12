الصحة العالمية تتوقع ارتفاعا قياسيا بإصابات كورونا في أوكرانيا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، إن المنظمة تتوقع أن تصل الزيادة في إصابات كورونا في أوكرانيا إلى الذروة في تشرين الأول/ أكتوبر، وربما تجعل المستشفيات تقترب من قدرتها الاستيعابية القصوى.

وقال تيدروس أمام مؤتمر اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا في تل أبيب: ”نشهد الآن زيادة في إصابات كورونا في أوكرانيا. نتنبأ بأن العدوى يمكن أن تصل إلى الذروة في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر وأن تقترب المستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى“.

وأضاف: ”نتنبأ بأزمات في الأكسجين لأن موارد الإمداد الرئيسة موجودة في الأجزاء المحتلة من البلاد“.

والأكسجين أساسي للمرضى في عدد كبير من الحالات من بينها كورونا ولمن يعانون من أمراض أخرى خطيرة ترجع إلى مضاعفات الحمل والولادة وتسمم الدم والجروح والرضوض.

وأثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/ فبراير الماضي بشدة على الرعاية الصحية في البلاد وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن البنية التحتية الصحية هناك تعرضت لأكثر من 500 هجوم؛ مما تسبب في نحو مئة وفاة.

وقال غيبريسوس إن الحرب يمكن أن تتسبب في زيادة انتشار شلل لأطفال.

وأضاف: ”نشعر أيضا بقلق شديد إزاء احتمال انتشار شلل الأطفال على المستوى الدولي بسبب الفجوات في التغطية التطعيمية والتنقل الجماعي للسكان المتصل بالحرب“.

والتغطية التطعيمية في أوكرانيا منخفضة بالنسبة لكل من كورونا وشلل الأطفال. والأخير مرض معد يصيب الأطفال بالأساس ويمكن أن يتسبب في الإصابة بالشلل والوفاة في حالات نادرة. وسجلت أوكرانيا حالتي إصابة بشلل أطفال في العام 2021.

وهذا العام سجلت كل من إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة انتقالا لشلل الأطفال في مدن رئيسة؛ مما أثار المخاوف من انتشار العدوى على نطاق أوسع.