وصول "توأمين سياميين" عراقيين للرياض لفحص إمكانية فصلهما

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، عن وصول التوأمين السياميين العراقيين ”عمر وعلي“، إلى المملكة، قادمَيْن من العراق، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وبحث إمكانية إجراء عملية لهما.
وصول #التوأم_السيامي العراقي "علي وعمر" إلى الرياض تمهيدا لإجراء عملية فصلهما pic.twitter.com/mH0fPKadTz#إرم_نيوز #السعودية #العراق
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 11, 2022
ونشرت وكالة أنباء السعودية ”واس“ صورًا لوصول التوأمين السياميين مع والديهما، واستقبالهما في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
#صور_واس | وصول التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" إلى الرياض.#واس_عام https://t.co/KtdJDsRwdq pic.twitter.com/zxaWHKpgmz
— واس العام (@SPAregions) September 11, 2022
وبحسب الوكالة، نُقِلَ التوأمان فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.
وأبدى والد التوأمين السياميين العراقيين ثقته بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لخبرته الطويلة في هذا المجال، فيما وجه الشكر للعاهل السعودي وولي عهده على اهتمامها بالتوأمين.