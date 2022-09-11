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منوعات

وصول "توأمين سياميين" عراقيين للرياض لفحص إمكانية فصلهما
تاريخ النشر: 11 سبتمبر 2022 11:00 GMT
تاريخ التحديث: 11 سبتمبر 2022 11:25 GMT

وصول "توأمين سياميين" عراقيين للرياض لفحص إمكانية فصلهما

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، عن وصول التوأمين السياميين العراقيين "عمر وعلي"، إلى المملكة، قادمَيْن من العراق، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، عن وصول التوأمين السياميين العراقيين ”عمر وعلي“، إلى المملكة، قادمَيْن من العراق، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وبحث إمكانية إجراء عملية لهما.

ونشرت وكالة أنباء السعودية ”واس“ صورًا لوصول التوأمين السياميين مع والديهما، واستقبالهما في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب الوكالة، نُقِلَ التوأمان فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وأبدى والد التوأمين السياميين العراقيين ثقته بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لخبرته الطويلة في هذا المجال، فيما وجه الشكر للعاهل السعودي وولي عهده على اهتمامها بالتوأمين.

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