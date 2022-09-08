الأردن يعلن تسجيل أول إصابة بـ"جدري القردة"

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد، وقالت إن المصاب مواطن في الثلاثين من عمره سافر لعدة دول أوروبية وعاد إلى المملكة يوم 20 آب/ أغسطس الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنّ الأعراض بدأت تظهر على المواطن بتاريخ 25 /8 / 2022 بارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد الليمفاوية، وعولج على أساس التهاب في الحلق.

وأشارت إلى أنه ”بعد خمسة أيام ظهرت عليه بثور جلدية على الوجه واليدين، حيث قام بتاريخ 7/9/2022 بمراجعة أحد الأطباء الذي شك في كون الحالة جدري القردة، فقام بأخذ عينة من البثور الجلدية وعينة دم وفُحصت بواسطة (PCR) في أحد المختبرات الخاصة حيث ظهرت نتيجة العينة هذا اليوم إيجابية (أي أنه مصاب بجدري القردة).

ولفتت الوزارة إلى أنّ المريض الآن بصحة جيدة وفي مرحلة التعافي التام ومعزول في منزله، ويتم الآن استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين لتتم متابعتهم حسب الأصول.

وأشارت وزارة الصحة إلى اتخاذها كافة الإجراءات الصحية المعتمدة للتعامل مع حالات الإصابة بجدري القردة، والتي تتضمن عزل الحالة المصابة ومتابعتها وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.

يذكر أن المرض لا ينتقل إلاّ من خلال الاتصال اللصيق مع الأشخاص المصابين.

وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة بجدري القرود المسجلة عالميا انخفض بنسبة 21% الأسبوع الماضي، بعد أن كانت الإصابات تسجل زيادة على مدى شهر.

وفي يوليو/ تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية التفشي حالة طوارئ صحية عالمية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 41000 حالة إصابة بجدري القرود و12 حالة وفاة من 96 دولة حتى الآن، ومعظم الحالات من الولايات المتحدة.