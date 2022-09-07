تكنولوجيا جديدة تنهي نهج استخلاص الأدوية من النبات

تؤدي حرائق الغابات وتقلبات الطقس وتغير المناخ، إلى إصابة النباتات بالآفات، وانخفاض كبير في إنتاجها، مما يؤثر على توافر الأدوية النباتية وارتفاع في أسعارها.

وبحسب الباحث شون بلومبرغ، من قسم الهندسة الكيميائية في معهد ”ساوث ويست“ للأبحاث الأمريكي، فإن نصف الأدوية مشتقة من مركبات طبيعية مصدرها النباتات.

ولفت بلومبرغ إلى أن تطوير تكنولوجيا لإنشاء بدائل اصطناعية عن الأدوية المشتقة من الطبيعة، يخفض من أسعارها، ويساعد في الحد من اضطرابات البيئة.

ونجح فريق بحثي من قسم الهندسة الكيميائية في معهد ”ساوث ويست“، برئاسة الباحث شون بلومبرغ، في تطوير دواء يستخلص عادةً من النباتات ويسمى ”سكوبولامين“، حيث عملوا بدلاً من ذلك على صناعته بالكامل من مكونات صناعية.

ما هو دواء سكوبولامين؟

هو مضاد علاجي طبيعي يستخدم لمنع الدوخة والغثيان والقيء، ويشتق عادة من عائلة الباذنجانيات التي تضم ”الطماطم والباذنجان والبطاطا والفلفل“، ومن شجرة تعرف باسم ”خشب الفلين“.

وفي الطرق العلاجية الحالية لهذا الدواء، يتم إعطاء المرضى السكوبولامين باستخدام لصقات طبية توضع على الجلد، أو في الوريد أثناء الجراحة لمنع إصابتهم بالغثيان.

واستخدم الباحثون بالمعهد الأمريكي، في المسار الاصطناعي الجديد لإنتاج السكوبولامين، مواد منخفضة التكلفة.

وعلى الرغم من أن العملية الشائعة لتصنيع مركبات الأدوية تكون طويلة ومعقدة، إلا أن التكنولوجيا الجديدة لمعهد ”ساوث ويست“، حققت إنتاجاً غير مسبوق لدواء السكوبولامين، وقابلاً للزيادة المستمرة، وذلك باستخدام إجراءات قليلة.

تطبيقات جديدة محتملة

وقال بلومبرغ: ”يمثل هذا الإنجاز المرة الأولى التي نعمل فيها على تجميع مركب دوائي بالكامل مشتق بشكل طبيعي من النباتات، من مكونات صناعية“.

وأشار إلى أن تطوير نسخة اصطناعية بالكامل من السكوبولامين يقلل من الاعتماد على المحاصيل الزراعية الطبية ويزيد من توافرها، كما يسمح في تجربته في استخدامات الأخرى.

وأوضح بلومبرغ أن ارتفاع الطلب على السكوبولامين إلى جانب معدلات إنتاجه المحدودة القائمة على الزراعة، أدى إلى صعوبة اكتشاف استخدامات أخرى لهذا المركب.

ويستكشف الفريق البحثي أيضًا تطبيقات إضافية لمركبات الأدوية الاصطناعية بالكامل.

وقال الباحثون: ”بالإضافة إلى استخدامات العلاج الحالية، قد يكون للمركبات المشتقة من الباذنجان مثل سكوبولامين والأتروبين، إجراءات لعلاجات أخرى محتملة“.