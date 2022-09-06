تناول "الزبادي والموز والأفوكادو" على الإفطار "يضمن" صحة القلب

خلصت دراسة بريطانية، إلى أن تناول ”الزبادي والموز والأفوكادو“ على وجبة الإفطار، ”يضمن“ صحة القلب على المدى الطويل، ويمنع النوبات القاتلة.

ويعاني نحو 7.6 مليون شخص في المملكة المتحدة من أمراض القلب، والدورة الدموية، ويموت شخص كل 3 دقائق بسبب ذلك، وكل 5 دقائق يدخل شخص إلى المستشفى بسبب سكتة دماغية.

وقالت الدراسة التي أصدرتها ”مؤسسة القلب البريطانية“ إن ”الزبادي، والموز، والأفوكادو، غنية بالبوتاسيوم“، وهو عنصر مهم ”يساعد في الحفاظ على صحة القلب“.

وبحسب الباحثين، فإن ”النساء يستفدن حصريًا من الوجبات الغنية بالبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب بشكل أكثر من الرجال من خلال المساعدة في انتقال العناصر الغذائية إلى الخلايا“.

ودعت الدراسة أيضًا إلى جانب تناول هذا الطعام الصحي، ”ممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب عادات معينة كطريقة لتقليل المخاطر“، وفق ما نشرته صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وأكدت أن ”النشاط، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، سيخفضان ضغط الدم ما يتيح الحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة“.

وشددت على ضرورة ”تجنب شرب الخمر، والتدخين، لتقليل الإصابة بالنوبات القلبية“.

وحذرت أيضًا من أن ”تناول الأطعمة الدهنية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، سيؤدي إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في الشرايين ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية“.

وأوضحت أنه ”لتعويض هذا يجب على الأشخاص تقليل تناولهم للدهون المشبعة، والتركيز على النشاط البدني، وخفض ضغط الدم، والحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة“.